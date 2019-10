Come vedere in streaming e in TV Berrettini - Dimitrov

23 Ottobre 2019 - Un secondo turno molto complicato per Berrettini al torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista romano affronta oggi alle ore 17:30 Dimitrov, semifinalista agli US Open 2019, stesso risultato ottenuto dall’italiano. Un match che si preannuncia molto duro, anche a causa di alcuni problemi fisici che Berrettini ha mostrato durante il primo turno.

Per il tennista italiano questa partita è fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione per le ATP Finals 2019 che si disputeranno a novembre a Londra. Per il momento Berrettini occupa l’ottavo posto (l’ultimo utile per la qualificazione), ma ha soli 40 punti di vantaggio su Bautista Agut, impegnato nell’ATP di Basilea e anche lui qualificato al secondo turno. Le buone notizie arrivano da Zverev: il tedesco è settimo in classifica e nel torneo di Basilea è uscito al primo turno. Arrivando fino in fondo all’ATP di Vienna, Berrettini si assicurerebbe un posto a Londra. Ma prima c’è da battere Dimitrov.

I diritti TV del torneo di Vienna sono stati acquistati da Sky. Per vedere in TV Berrettini – Dimitrov bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Arena oppure in streaming su SkyGo.

ATP di Vienna 2019, a che ora gioca Berrettini – Dimitrov

La partita tra Berrettini e Dimitrov non inizierà prima delle ore 17:3o.

Dove vedere Berrettini – Dimitrov in TV

L’ATP di Vienna è un’esclusiva Sky. Gli appassionati italiani possono seguire il torneo e la partita di Berrettini sul canale SkySport Arena, numero 204 dell’emittente satellitare.

Come guardare Berrettini – Dimitrov in streaming

Per chi ancora non rientra dal lavoro, c’è la possibilità di vedere Berrettini – Dimitrov in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati ed essere iscritti alla piattaforma.

Per guardare in streaming Berrettini – Dimitrov secondo turno dell’ATP di Vienna bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova pagina e dovete selezionare SkySport Arena. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del match.