Come vedere in streaming e in TV Berrettini - Federer

12 Novembre 2019 - Dopo la batosta subita nel match iniziale contro Djokovic, Berrettini scende di nuovo in campo per le ATP Finals 2019 di Londra. Questo pomeriggio alle ore 15:00 affronterà Federer, anche lui sconfitto nell’esordio contro Thiem. Il match tra il tennista romano e il fenomeno svizzero verrà trasmesso in esclusiva da Sky. Per vedere Berettini – Federer in TV bisogna collegarsi sui canali SkySport Uno e SkySport Arena. Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

Berrettini ha pagato lo scotto iniziale. L’esordio nelle ATP Finals contro Djokovic ha ricordato molto il match ai quarti di finale di Wimbledon contro Federer: spazzato via in poco più di un’ora, senza dare la dimostrazione di essere in grado di reagire. Ora il tennista romano deve dimenticare quanto accaduto e scendere in campo convinto di poter esprimere al meglio il proprio gioco. Federer è sembrato molto in difficoltà nella partita contro Thiem e Berrettini ne può approfittare. Ma deve entrare in campo concentrato, diminuendo la percentuale di errori non forzati, soprattutto con il diritto, la specialità della casa.

A che ora si gioca Berrettini – Federer

L’inizio dell’incontro tra Berrettini e Federer è fissato alle ore 15:00.

Dove vedere in TV Berrettini – Federer

Le ATP Finals 2019 sono un’esclusiva Sky. Il match tra Berrettini e Federer può essere seguito in TV sui canali SkySport Uno e SkySport Arena. L’incontro è disponibile anche su Now TV.

Come guardare Berrettini – Federer in streaming

Per gli appassionati di tennis è disponibile lo streaming di Berrettini – Federer su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. SkyGo è accessibile dagli abbonati a Sky e da coloro che sono iscritti al servizio.

Per vedere Berrettini – Federer in streaming è necessario lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una nuova scheda con tutti i canali disponibili e premendo su SkySport Uno o SkySport Arena, partirà lo streaming del match.