Come vedere in diretta streaming e in TV Sinner - Struff Indian Wells

Sinner affronta il tedesco Struff nel terzo turno del torneo di Indian Wells: ecco come vedere il match in streaming e in TV

Fonte foto: ©cylonphoto/123RF.COM

Dopo l’agevole vittoria nel secondo turno contro Kokkinakis, Sinner torna oggi in campo nell’ATP 1000 di Indian Wells. Ad attenderlo il tedesco Struff, testa di serie numero 25 del tabellone. Per i due tennisti è la prima sfida e si preannuncia un match abbastanza duro per l’italiano. Struff è in crescita in questi ultimi anni e sui campi veloci in cemento dà il meglio sé grazie a una battuta molto potente con cui riesce a gestire lo scambio. Un avversario non semplice per Jannik Sinner, anche se l’italiano ha dimostrato nel turno precedente di essere in un buono stato di forma, vincendo il secondo set con un perentorio 6-0. Una vittoria è necessaria per la rincorsa al secondo posto della classifica mondiale.

Il match tra Sinner e Struff, così come tutto il torneo di Indian Wells è un’esclusiva Sky e NowTV. L’incontro verrà trasmesso sui canali sportivi di Sky, disponibili anche sulla piattaforma online di NowTV. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile in questi giorni: l’abbonamento annuale al Pass Sport è in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Oltre ai migliori tornei di tennis al mondo, hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro. Clicca sul link qui in basso e abbonati subito.

A che ora giocano Sinner-Struff Masters 1000 Indian Wells

Sinner-Struff è la terza partita in calendario sul campo 1, dopo Swiatek-Noskova e Alcaraz-Auger-Alissime. L’inizio del match è fissato per le ore 22:30, al netto di eventuali ritardi nel caso in cui i match precedenti durino più del previsto. Da segnalare che questa notte negli Stati Uniti è cambiato l’orario e che quindi la differenza con l’Italia è passata da 9 a 8 ore.

ATP 1000 Indian Wells: come vedere in TV Sinner-Struff

Comodi sul divano o sdraiati nel letto di casa e vedere Sinner-Struff in TV. Questo il piano serale dei tantissimi appassionati di tennis italiani e per farlo le opzioni sono due: Sky o NowTV. Per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare, basta sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al tennis e aspettare l’inizio della partita. Chi, invece, utilizza NowTV, deve solamente lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e poi scegliere il canale che trasmette il match. Come detto, per tutti i nuovi abbonati a NowTV al Pass Sport c’è uno sconto del 33% sull’abbonamento annuale ed è come avere quattro mesi gratis.

Come guardare in streaming Sinner-Struff terzo turno ATP 1000 Indian Wells

È domenica sera e siete a cena fuori e non volete perdervi la partita tra Sinner e Struff del Masters 1000 ATP di Indian Wells? Nessuna paura, basta utilizzare le giuste piattaforme di streaming. Per tutti gli abbonati a Sky c’è l’app di SkyGo: basta fare l’accesso con le proprie credenziali e selezionare il canale che trasmette il match. Procedura simile per NowTV: l’app è disponibile per qualsiasi dispositivo mobile e basta installarla tramite l’app store per cominciare a utilizzarla. Anche in questo caso bisogna inserire le credenziali e scegliere il canale che sta trasmettendo Sinner-Struff e aspettare qualche secondo che parta lo streaming. Abbonati oggi a NowTV e approfitta del super sconto del 33% sull’abbonamento annuale.

