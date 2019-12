Come vedere in TV e in streaming i sorteggi degli ottavi di Champions

16 Dicembre 2019 - Il grande calcio europeo si sposta a Nyon per i sorteggi degli ottavi di Champions League 2019 – 2020. Sono tre le squadre italiane qualificate per la fase a eliminazione della Coppa dalle grandi orecchie: Juventus, Napoli e Atalanta. Se per le prime due la qualificazione era abbastanza scontata, l’Atalanta è una vera e propria sorpresa, soprattutto dopo l’inizio disastroso del girone (tre sconfitte nelle prime tre giornate).

L’appuntamento è per le ore 12:00 di oggi: nel giro di un quarto d’ora si dovrebbero conoscere le avversarie delle italiane in Champions League. La Juventus è testa di serie avendo vinto il proprio girone, mentre Napoli e Atalanta sono in seconda fascia. Tra le sedici squadre qualificate per gli ottavi c’è il gotha del calcio europeo: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid e Chelsea. Gli appassionati possono vedere i sorteggi di Champions League 2019 – 2020 in TV su Sky e su Mediaset. Disponibile anche lo streaming su SkyGo e Mediaset Play.

Sorteggi ottavi di Champions League 2019 – 2020: orario

L’inizio dei sorteggi degli ottavi di Champions League 2019 – 2020 è previsto per le ore 12:00 a Nyon.

Ottavi di Champions League 2019 – 2020: le squadre qualificate

Sono tre le squadre italiane qualificate per gli ottavi di Champions League 2019 – 2020: Juventus (prima fascia), Napoli e Atalanta (seconda fascia). Dopo tantissimi anni l’Italia porta ben tra squadre alla fase a eliminazione diretta della coppa europea più importante.

In prima fascia sono presenti le squadre che hanno vinto i propri gironi, mentre in seconda fascia le formazioni che sono arrivate seconde. Ad ogni squadra di prima fascia verrà sorteggiata una di seconda. Ecco le squadre qualificate agli ottavi di Champions League 2019 – 2020.

Prima fascia

Juventus

Barcellona

Bayern Monaco

Lipsia

Liverpool

Manchester City

Valencia

Paris Saint-Germain

Seconda fascia

Atalanta

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Chelsea

Lione

Napoli

Real Madrid

Tottenham

Come vedere in TV gli ottavi di Champions League 2019 – 2020

I sorteggi degli ottavi di Champions League 2019 – 2020 vengono trasmessi in diretta TV da Mediaset e da Sky. Per vedere in chiaro i sorteggi bisogna sintonizzarsi sul Canale 20 del digitale terrestre, mentre gli abbonati a Sky possono collegarsi a SkySport 24 (canale 200) oppure a SkySport Football (canale 203).

Come guardare in streaming gratis gli ottavi di Champions League 2019 – 2020

Se non potete seguire i sorteggi degli ottavi di Champions League 2019 – 2020 davanti al televisore, non vi dovete preoccupare, è disponibile la diretta streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo.

Per vedere in streaming gratis i sorteggi della Champions League bisogna aprire Mediaset Play, inserire le credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili e selezionando Canale 20 partirà lo streaming dell’evento.

Per guardare in streaming i sorteggi degli ottavi di Champions League su SkyGo bisogna essere abbonati e avere un account registrato sul sito dell’emittente satellitare. Una volta effettuato l’accesso basta premere su Canali TV, scegliere SkySport 24 o SkySport Football e far partire lo streaming.