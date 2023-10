Come vedere in TV e in streaming la decima giornata di Serie A

Fonte foto: siempreverde22/123RF.com

Una delle giornate più “gustose” di tutto il campionato. In molti avevano segnato questa decima giornata con il cerchietto rosso e il motivo è molto semplice: ci sono almeno tre big match e alcune partite che ci possono dire molto sulla lotta salvezza. Partiamo dalle partite importanti: Inter – Roma, Napoli – Milan e Lazio – Fiorentina. Scontri ad alta quota che potrebbero favorire la Juventus, impegnata nell’anticipo del sabato con il Verona e che può recuperare altri punti su Milan e Inter. Proprio i bianconeri arrivano da una vittoria importante contro i rossoneri a San Siro e vogliono continuare sul mood delle ultime quattro giornate: 360 minuti senza subite nemmeno un gol. Inter -Roma è una partita nella partita: il ritorno di Lukaku e di Mourinho (squalificato) a San Siro, in un match che si preannuncia incandescente. Il Milan va a Napoli ed è chiamata a invertire la rotta dell’ultima settimana, mentre i campioni d’Italia di Garcia sembrano aver ritrovato un Kvaratskhelia che fa la differenza. In ottica salvezza molto interessante il lunch match della domenica tra Cagliari e Frosinone.

Tutte le partite di questa decima giornata di Serie A sono disponibili come sempre su DAZN, mentre Sky e Now TV trasmetteranno tre match: Juventus – Verona di sabato sera, Cagliari – Frosinone di domenica a pranzo e il big match del lunedì sera tra Lazio e Fiorentina. Tre ottime partite che puoi vedere anche in streaming su Sky Go e sull’app di NowTV.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Decima giornata Serie A: dove vedere le partite in TV e in streaming

Sarà un lunghissimo weekend dedicato al calcio. La decima giornata di Serie A comincia venerdì alle ore 20:45 con un interessante Genoa – Salernitana e si chiude lunedì sera con uno dei big match della giornata, Lazio – Fiorentina alle ore 20:45. Nel mezzo otto partite divise in tre giorni e in tutte le fasce orarie. Il sabato si apre alle 15:00 con il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, prosegue alle 18:00 con Lecce – Torino e si chiude la sera con Juventus – Verona. Domenica a pranzo appuntamento con Cagliari – Frosinone, due neopromosse alla ricerca di punti, mentre alle 15:00 Monza – Udinese. E poi i due big match della domenica: Inter – Roma alle 18:00 e Napoli – Milan alle 20:45. Lunedì alle 18:30 un interessante Empoli – Atalanta, con la squadra allenata da Andreazzoli che deve dare continuità alla bella vittoria fuori casa contro la Fiorentina.

Venerdì 27 ottobre ore 20:45 : Genoa-Salernitana – Dazn

: Genoa-Salernitana – Dazn Sabato 28 ottobre ore 15:00 : Sassuolo-Bologna – Dazn

: Sassuolo-Bologna – Dazn Sabato 28 ottobre ore 18:00 : Lecce-Torino – Dazn

: Lecce-Torino – Dazn Sabato 28 ottobre ore 20:45 : Juventus-Verona – Dazn e Sky

: Juventus-Verona – Dazn e Sky Domenica 29 ottobre ore 12:30 : Cagliari-Frosinone – Dazn e Sky

: Cagliari-Frosinone – Dazn e Sky Domenica 29 ottobre ore 15:00 : Monza-Udinese – Dazn

: Monza-Udinese – Dazn Domenica 29 ottobre ore 18:00 : Inter-Roma – Dazn

: Inter-Roma – Dazn Domenica 29 ottobre ore 20:45 : Napoli-Milan – Dazn

: Napoli-Milan – Dazn Lunedì 30 ottobre ore 18:30 : Empoli-Atalanta – Dazn

: Empoli-Atalanta – Dazn Lunedì 30 ottobre ore 20:45: Lazio-Fiorentina – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A in TV e in streaming su DAZN

DAZN è la piattaforma regina per gli appassionati di calcio. Anche questa decima giornata è disponibile interamente su DAZN per tutti gli abbonati ai pacchetti Standard e Plus, gli unici due che prevedono, oltre alla Serie A, anche tantissimi altri contenuti esclusivi, tra cui la Liga, il meglio della boxe internazionale e anche il campionato italiano di basket (insieme all’Eurolega). DAZN è disponibile su qualsiasi dispositivo, a partire dagli smart TV fino ad arrivare ai computer. Per vedere la decima giornata di Serie A in streaming o in TV basta lanciare l’applicazione sul proprio dispositivo, inserire le credenziali, selezionare il banner della partita e premere sul pulsante Avvia.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare la Serie A in TV e in streaming su Sky

Anche gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky o al Pass Sport di NowTV hanno la possibilità di vedere alcuni match di questo decimo turno di Serie A. E si tratta di tre match di cartello: Juventus – Verona alle ore 20:45 di sabato, Cagliari – Frosinone alle ore 12:30 di domenica, e infine Lazio – Fiorentina alle ore 20:45 di lunedì. I match sono disponibili anche in streaming su SkyGo e sull’app di NowTV.

Per chi si abbona al Pass Sport di NowTV c’è anche una promo speciale con uno sconto di ben il 33% sull’abbonamento annuale. Praticamente è come avere quattro mesi gratis. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%