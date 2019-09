Come vedere in TV e in streaming Milan - Fiorentina su Sky o DAZN

29 Settembre 2019 - Due nobili del calcio italiano che stanno vivendo un periodo complicato. Milan – Fiorentina si affrontano questa sera alle ore 20:45 nell’ultima partita della domenica della sesta giornata di Serie A 2019 – 2020. La partita verrà trasmessa in TV su SkySport Uno (canale 201) e su SkySport Seria A (canale 202) e in streaming su SkyGo.

I rossoneri hanno sei punti in classifica e arrivano dalla sconfitta in casa del Torino, maturata nei minuti finali. La Fiorentina, invece, ha conquistato nell’ultimo turno di campionato la prima vittoria stagionale contro la Sampdoria. Nel Milan Giampaolo ancora non riesce a trovare la quadra: il 4-3-1-2 non si adatta alle caratteristiche della squadra, mentre il 4-3-2-1 ancora non viene assimilato dai giocatori. Contro la Fiorentina fiducia a Bennacer e Leao, due degli acquisti più importanti della campagna acquisti. La Fiorentina, invece, scenderà in campo con il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Ribery e Chiesa.

Milan – Fiorentina: orario

Il calcio d’inizio di Milan – Fiorentina è fissato per le ore 20:45. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Le probabili formazioni di Milan – Fiorentina

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Leao; Piatek

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Badelj, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Dove vedere in TV Milan – Fiorentina

Milan – Fiorentina è un’esclusiva Sky. Per vedere la partita in TV bisogna sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e SkySport Serie A. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:00.

Come guardare in streaming Milan – Fiorentina

Per chi è a cena fuori con i propri amici c’è la possibilità di vedere Milan – Fiorentina in streaming su SkyGo, servizio on demand dell’emittente satellitare. SkyGo è una piattaforma riservata agli abbonati Sky e per utilizzarla è necessario essere iscritti e avere un dispositivo compatibile.

Per seguire in streaming Milan – Fiorentina bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Uno o SkySport Serie A, partirà lo streaming della partita.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Milan -Fiorentina su Virgilio Sport.