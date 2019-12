Come vedere Italia - Portogallo finale mondiale di beach soccer in TV

1 Dicembre 2019 - L’Italia è in finale ai mondiali di beach soccer 2019 che si stanno disputando ad Asuncion in Paraguay . La squadra allenata da Del Duca è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato alla vigilia. Gli azzurri erano consci della propria forza e dopo aver vinto gli europei lo scorso anno, vogliono vincere il Mondiale. Per l’Italia sarebbe la prima volta dopo aver collezionato alcuni terzi e quarti posti.

Sulla strada che ci separa dalla Coppa del Mondo l’Italia deve affrontare il Portogallo, una delle Nazionali più forti e con il maggior tasso tecnico. I lusitani, però, in semifinale hanno sofferto con il Giappone, una delle Nazionali outsider di questo mondiale, vincendo solamente ai rigori. Anche il percorso dell’Italia è stato piuttosto complicato: la vittoria ai quarti è arrivata solo all’ultimo secondo, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla Russia ai tempi supplementari. L’Italia deve affidarsi al suo fuoriclasse assoluto: Gabriele Gori. La punta di diamante della Nazionale è stato in grado di segnare quasi venti gol e ha trascinato gli Azzurri in semifinale con una tripletta. Forza Azzurri!

A che ora inizia Italia – Portogallo

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 22:00.

Dove vedere in TV Italia – Portogallo finale dei mondiali di beach soccer

Italia – Portogallo può essere vista in TV in chiaro su RaiSport+ Hd e su SkySport Uno, canale del satellitare. Per l’occasione la Rai ha deciso di mandare la finale dei mondiali di beach soccer in diretta nazionale. Una grande occasione per gli Azzurri.

Come guardare in streaming gratis Italia – Portogallo

I tifosi azzurri possono seguire in streaming gratis la finale dei mondiali di beach soccer Italia – Portogallo su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere registrati. Per vedere Italia – Portogallo in streaming bisogna lanciare l’app, inserire le proprie credenziali, premere su Canali TV e selezionare RaiSport+ HD. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta streaming della partita.

Per gli abbonati a Sky c’è la possibilità di vedere in streaming Italia – Portogallo finale dei mondiali di beach soccer su SkyGo.