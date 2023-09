Come vedere la docuserie su Vasco in streaming

Fonte foto: Giovanni Menici/Netflix

Mancano ormai poche ore al debutto di Il Supervissuto, la docuserie Netflix dedicata a Vasco Rossi. «Ribelle, poeta, rockstar, padre, leggenda. Vasco ha vissuto molte vite e le ha vissute tutte al massimo»: con queste parole la piattaforma di streaming ha recentemente annunciato la data di uscita. In effetti il cantautore di Zocca, che oggi ha 71 anni, è considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana e di esperienze, nella sua lunga vita professionale e personale, ne ha accumulate parecchie. Molte saranno raccontate nelle cinque puntate di Vasco Rossi – Il Supervissuto.

Cosa aspettarsi dalla serie Netflix su Vasco

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè insieme a Pepsy Romanoff, che è anche regista della docuserie, Vasco Rossi – Il Supervissuto è stata girata in gran parte durante i due anni di pandemia, sfruttando dunque la pausa forzata dai tour e dagli eventi musicali. Per Vasco è diventato un momento perfetto per guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

Prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff, la serie Netflix promette un accesso inedito alla vita del cantautore. Le cinque puntate toccheranno alcuni dei luoghi più importanti per il rocker: si andrà da Zocca, la sua città natale, fino a Los Angeles. Ci saranno inoltre interviste, testimonianze, aneddoti inediti, immagini di repertorio e materiale d’archivio.

In tutto questo Vasco Rossi sarà ovviamente il protagonista e la voce narrante della sua stessa storia, che è stata un susseguirsi di momenti di straordinario successo e di profondissima crisi. Anche in una recente intervista a Repubblica il cantautore ha dichiarato: «Ho avuto momenti di crisi tremendi. Non che io oggi voglia morire, però sinceramente ho già vissuto parecchio per i miei gusti e per quello che pensavo. Anche adesso ogni giorno che viene è un giorno in più rispetto a quello che immaginavo. Non pensavo di arrivare a 60 anni, adesso addirittura a 70».

Supervissuto: cosa vuol dire?

Il titolo della docuserie si riferisce a un’affermazione dello stesso Vasco: «Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto». Il riferimento è al fatto che la vita del cantautore è stata densissima di eventi, traguardi, cadute, sfide e successi. Una vita davvero “vissuta al massimo”, insomma.

Sempre nella recente intervista a Repubblica il rocker di Zocca ha aggiunto: «Ormai potrei andare che son già molto contento: dovesse succedere fate una bella festa, tutti, perché ho fatto una vita della madonna, ho vinto tutte le sfide, ho frequentato tutti i limiti che volevo frequentare. Mi piace frequentare i limiti delle cose».

Quando esce la serie su Vasco Rossi

Vasco Rossi – Il Supervissuto esce il 27 settembre 2023 solo su Netflix.