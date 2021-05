Come vedere la Serie A 2021-22 su Dazn

Quello dei diritti TV è un argomento ricorrente per gli sport più seguiti com’è il calcio in Italia. E non potrebbe essere altrimenti dal momento che si tratta di un tema che tocca tanto gli appassionati che intendono seguire tutta la Serie A in TV quanto le squadre, che proprio nei diritti trovano la principale fonte di guadagno.

Ogni tre anni la Lega Serie A rinnova l’assegnazione dei diritti TV per la trasmissione del campionato di calcio. Il 2021 è coinciso con l’anno del rinnovo per il triennio che si chiuderà nel 2024, arco temporale in cui rientra naturalmente anche la prossima stagione di Serie A 2021-2022. È normale che molti accusino un po’ di confusione su come vedere la Serie A 2021-22, specie a questo giro quando il campionato è prossimo ad un passaggio epocale. La Lega ha infatti trovato l’accordo con DAZN, realtà che fonda il proprio business sullo streaming. La Serie A 2021-22 sarà quindi visibile su DAZN in streaming, e che tutte quante le partite del campionato andassero su Internet non era mai accaduto nella storia del pallone. Facciamo chiarezza sui punti fondamentali.

Le tappe della Serie A 2021-22 su DAZN

Dopo le fatiche per calciatori e addetti ai lavori dell’anomala stagione 2020-2021, partita a stretto giro di posta dalla precedente per il recupero degli incontri rimandati per l’esplosione della pandemia di Covid-19, neanche la Serie A 2021-22 potrà godere di chissà quale riposo pre-campionato per via di Euro 2020 poi Euro 2021.

La finale di Londra dell’11 luglio 2021 che incoronerà la Nazionale vincente il Campionato europeo di calcio costringerà i calciatori convocati ad un periodo di riposo più breve del normale: la Serie A 2021-22 aprirà i battenti su DAZN il 22 agosto 2021, per proseguire fino al 23 dicembre quando ci sarà la solita pausa per le festività natalizie.

Si riparte il 6 gennaio 2022 con lo streaming di DAZN per arrivare dritti all’ultima di campionato in programma per il 22 maggio 2022 tra turni infrasettimanali, match di Coppa Italia e impegni europei.

Dettagli sulla Serie A 2021-22 su DAZN

Allo stato attuale DAZN ha acquisito i diritti per tutte quante le 10 partite di Serie A in programma per ciascuna giornata; di queste 10, 7 sono in esclusiva e 3 sono in co-esclusiva con Sky. Infatti il secondo pacchetto – quello che comprende 3 gare in co-esclusiva – è stato assegnato di recente dalla Lega Calcio a Sky.

Ciò non muta di una virgola il fatto che gli incontri della Serie A 2021-22 saranno tutti trasmessi in streaming su DAZN. In altre parole, per avere una copertura completa dell’intero campionato di Serie A non sarà necessario sottoscrivere due abbonamenti – come avvenuto negli ultimi anni – ma ne basterà uno solo con DAZN.

Il costo mensile della Serie A 2021-22 su DAZN non è ancora noto. L’azienda lo comunicherà nel giro di poco, ma possiamo immaginare che sia in linea con quanto richiesto da Sky negli ultimi anni, al più di poco inferiore.

Tuttavia DAZN offre vantaggi non indifferenti tra cui una flessibilità totale: smart TV, set-top box, stick di streaming, smartphone, tablet, PC e console di gioco. Inoltre consente di registrare fino a 6 dispositivi diversi per ciascun account, 2 dei quali possono accedere nello stesso momento e quindi fruire contemporaneamente dei contenuti in diretta.

