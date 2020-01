Come vedere l'ATP Cup 2020 in TV e in diretta streaming gratis

2 Gennaio 2020 - La stagione 2020 del tennis ricomincia con il botto. Dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia si disputa la prima edizione dell’ATP Cup, un torneo riservato alle Nazionali che sostituisce la Hopman Cup e che prova a sfidare la Coppa Davis, che dallo scorso anno ha cambiato formato e ha creato molto dibattito. Il torneo è organizzato direttamente dall’ATP e assegna punti utili per la classifica ATP generale e annuale.

In totale sono ventiquattro le Nazioni che partecipano all’ATP Cup 2020. Sono divise in sei gironi da quattro e le vincenti passano ai quarti di finale insieme alle due miglior seconde. Ogni Nazionale dovrebbe convocare i due tennisti con il ranking migliore nella classifica ATP, ma alcuni hanno rinunciato all’invito, mentre altri hanno avuto piccoli problemi muscolari durante la sosta e preferiscono recuperare la miglior condizione fisica (ad esempio il nostro Matteo Berrettini). L’Italia è nel girone D con Russia, Usa e Norvegia e la qualificazione sembra essere molto complicata, vista anche l’assenza di Berrettini. Ma Travaglia e Fognini difenderanno al meglio i colori azzurri.

I diritti TV dell’ATP Cup 2020 sono stati acquistati da Supertennis TV e il torneo potrà essere visto in diretta in chiaro sul digitale terrestre e sul satellitare di Sky. Disponibile lo streaming gratis dell’ATP Cup sul sito di Supertennis TV.

Quando si svolge l’ATP Cup

L’ATP Cup si gioca dal 3 al 12 gennaio in tre città dell’Australia: Brisbane, Perth e Sydney.

I gironi dell’ATP Cup

GRUPPO A (a Brisbane): Francia, Serbia, Sudafrica, Cile

GRUPPO B (a Perth): Spagna, Giappone, Georgia, Uruguay

GRUPPO C (a Sydney): Belgio, Gran Bretagna, Bulgaria, Moldavia

GRUPPO D (a Perth): Russia, Italia, USA, Norvegia

GRUPPO E (a Sydney): Austria, Argentina, Croazia, Polonia

GRUPPO F (a Brisbane): Germania, Grecia, Canada, Australia

Quando gioca l’Italia all’ATP Cup

Il debutto dell’Italia nell’ATP Cup 2020 è fissato per il 3 gennaio contro la Russia, in un match che dirà molto sulle possibilità degli Azzurri di passare il turno. L’Italia sarà poi di nuovo in campo il 5 gennaio contro la Norvegia e chiude il 7 gennaio contro gli Stati Uniti. Nel caso in cui l’Italia riuscisse a passare il turno, giocherà l’eventuale quarto di finale tra giovedì e venerdì (9-10 gennaio), semifinali l’11 gennaio e la finale il 12 gennaio.

Ecco una tabella riassuntiva con gli incontri sicuri dell’Italia nell’ATP Cup 2020:

Venerdì 3 gennaio: Russia – Italia dalle 10:30 (ora italiana)

Domenica 5 gennaio: Norvegia – Italia dalle 3:00 (ora italiana)

Martedì 7 gennaio: USA – Italia dalle 10:30 (ora italiana)

Come funziona l’ATP Cup 2020

Ventiquattro nazionali divise in sei gironi da quattro. Accedono ai quarti di finale le vincenti dei gironi e la Nazionale con il punteggio più basso e più alto tra le seconde. Poi semifinali e finale.

Ogni Nazionale dovrebbe schierare i due tennisti con il ranking più alto, ma a causa di infortuni e rifiuti non sempre è così. Ad esempio la Nazionale italiana ha convocato Fognini, Travaglia, Lorenzi e Giannessi e Bolelli (per il doppio)

Ogni match disputato assegna un punteggio per la classifica ATP annuale e generale. I punti conquistati variano a seconda della posizione in classifica dell’avversario.

I favoriti dell’ATP Cup

La grande favorita è la Spagna, fresca vincitrice della Coppa Davis 2019 e che arriva in Australia con la miglior formazione possibile: Rafael Nadal – Roberto Bautista Agut – Pablo Carreño Busta. Se la dovrà vedere con la Serbia capitanata da Djokovic, con la Russia che può schierare due top 10 (Medvedev e Khachanov) e il Canada di Denis Shapovalov – Félix Auger-Aliassime – Steven Diez.

Come vedere in TV l’ATP Cup 2020

L’ATP Cup 2020 è un’esclusiva di Supertennis TV, canale presente in chiaro sul digitale terrestre e sul satellitare di Sky. Per vedere l’ATP Cup in TV bisogna sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o sul 224 del satellitare di Sky.

Come guardare in streaming gratis l’ATP Cup 2020

Per gli appassionati di tennis c’è anche la possibilità di vedere l’ATP Cup 2020 in diretta streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non c’è bisogno né di iscriversi né di pagare nessun abbonamento, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a internet.

Per vedere l’ATP Cup 2020 in streaming gratis basta lanciare il browser, inserire la URL del sito di Supertennis TV e premere sul box dedicato allo streaming live della competizione presente in homepage.