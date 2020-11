Come vedere MotoGP d'Europa in streaming e in TV

Nuovo appuntamento per il MotoGp d’Europa nel weekend del 7 e 8 novembre 2020. Il motomondiale si correrà nel circuito Ricardo Tormo di Valencia e sarà la prima di due tappe nel tragitto spagnolo. Se le restrizioni per il Covid-19 non creeranno problemi, l’ultima tappa in programma si correrà in Portogallo.

Si parte da venerdì 6 novembre con le prove libere di MotoGp, Moto2 e Moto3 per poi passare alle qualifiche sabato 7 e infine alle gare domenica 8. In testa alla classifica della MotoGp resiste lo spagnolo Joan Miro con 137 punti, seguito dal francese Fabio Quartararo a 123 punti e da Maverick Vinales in sella alla Yamaha con 118 punti. A poca distanza ci sono gli italiani Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, rispettivamente a 112 e 109 punti, mentre il giapponese Takaaki Nakagami esce dalla top 5 e finisce in settima posizione a 92 punti.

MotoGP d’Europa, il circuito Ricardo Tormo

Il circuito Ricardo Tormo si trova a Valencia e ha ospitato il primo GP e il campionato spagnolo nel 1999. il tragitto è lungo 4 chilometri e comprende cinque curve a destra e otto a sinistra. La pista verrà percorsa dai piloti del motomondiale in senso antiorario, concludendo il giro lungo un rettilineo di 876 metri.

A dominare il circuito sono stati spesso gli spagnoli: Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo hanno registrato 4 vittorie ciascuno, mentre Marc Marquez ha tagliato il traguardo per primo 2 volte e nel 2019 ha stabilito il record di percorrenza della pista di 1’31.116’’.

MotoGp d’Europa, gli orari dal 6 all’8 novembre

La prima giornata di questo weekend di motomondiale si apre il 6 novembre con le prove libere del circuito per i piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp. Poi sabato 7 novembre si passa alle qualifiche e da domenica 8 si dà il via alla gara. Gli orari, come già accaduto nel circuito di Aragona, sono stati posticipati di un’ora.

Venerdì 6 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

13.35-14.15 Moto3 Prove libere 2

14.30-15.15 MotoGP Prove libere 2

15.30-16.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 7 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 8 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

MotoGp d’Europa, dove vederlo in streaming e in TV

Il Gran Premio di MotoGp d’Europa dal circuito di Valencia sarà visibile in diretta TV sul canale 208 Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go. Inoltre, sarà visibile in differita su TV8. Oppure è possibile vederlo in streaming: su Sky Go, Now TV e su DAZN, dove è possibile vedere il GP anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP Moto2 Moto3 live e on demand.