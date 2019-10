10 Ottobre 2019 - Dal 9 ottobre 2019 Netflix è disponibile per i clienti in possesso di un decoder Sky Q. L’accordo tra le due aziende segna una svolta importante per il mercato italiano e mostra come strumenti differenti siano in grado di integrarsi per offrire la migliore esperienza possibile agli utenti.

I clienti Sky con un abbonamento a Sky Famiglia e con Sky Q potranno attivare un abbonamento a Netflix scontato, pagando 2 o 6 euro in meno rispetto al prezzo di listino a seconda di alcuni requisiti da rispettare. Con l’arrivo di Netflix si va ad arricchire l’offerta di “app esterne” presenti sul decoder di Sky Q, che finora vedeva la presenza di DAZN, Spotify, YouTube e Vevo. Sky ha lanciato anche una nuova offerta per coloro che ancora non hanno un abbonamento a Netflix. Si chiama Intrattenimento Plus e offre la possibilità di vedere i contenuti realizzati da Sky e le serie TV della piattaforma di video streaming direttamente sul proprio profilo personale. Il prezzo comprende sia l’abbonamento a Netflix sia quello a Sky Famiglia. Ecco come vedere Netflix su Sky.

Netflix – Sky: cosa prevede l’accordo

I clienti Sky possessori di un decoder Sky Q platinum, Sky Q Black o Sky Q fibra troveranno all’interno della sezione “App” anche quella di Netflix. Si può accedere all’applicazione utilizzando le proprie credenziali, se si è già abbonati a Netflix, oppure sottoscrivendo l’offerta “Intrattenimento Plus”, che permette di avere l’abbonamento alla piattaforma di video streaming scontato.

Cosa prevede l’offerta Intrattenimento Plus

L’offerta Intrattenimento Plus è dedicata a coloro che hanno già sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia e hanno un decoder della “famiglia” Sky Q. Il costo di Intrattenimento Plus è di 15,39 euro al mese e prevede l’abbonamento a Netflix più l’abbonamento a Sky Famiglia.

L’abbonamento alla piattaforma di video streaming cambia a seconda della tipologia di decoder. Chi ha Sky Q Platinum con servizio Sky Q Plus attivo avrà l’abbonamento a Netflix Premium che permette la visione dei contenuti in Ultra HD e fino a 4 account in contemporanea (il costo mensile dell’abbonamento è di 15,99, che viene scontato a 9,99).

I clienti Sky Q Black o Sky Q fibra potranno attivare il piano Netflix Standard che prevede la visione HD dei contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, dal valore di 11,99 e che viene scontato a 9,99 euro (con uno sconto di 2 euro).

Come attivare Intrattenimento Plus

La procedura da seguire per attivare Intrattenimento Plus è molto semplice. Bisogna entrare nella sezione Serie TV, selezionare Netflix e poi “Intrattenimento Plus”. A questo punto seguite tutti i passaggi a schermo e inserite il PIN personale per completare l’acquisto. Portato a termine questo passaggio, riceverete un’e-mail di conferma e un messaggio sullo schermo. Per accedere a Netflix dovrete completare l’iscrizione alla piattaforma utilizzando la vostra e-mail.

Chi, invece, è già abbonato a Netflix dovrà seguire gli stessi passaggi, ma quando lancerà l’applicazione di Netflix dovrà inserire le proprie credenziali. In questo modo, il pagamento dell’abbonamento mensile passerà direttamente sulla fattura di Sky.

Buone notizie anche per chi è abbonato a Now TV. L’applicazione di Netflix arriverà anche su Now TV Smart Stick e su Now TV Box.

Come disdire Intrattenimento Plus

Non ci sono problemi per disdire Intrattenimento Plus. L’abbonamento potrà essere disdetto in qualsiasi momento e la visione dei contenuti continuerà fino alla fine del mese.