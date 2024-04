Come vedere in streaming gratis e in TV PSG - Barcellona

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il PSG affronta il Barcellona, nell'andata dei quarti di finale di Champions League 2023-2024. Si gioca mercoledì 10 aprile alle ore 21:00. Ecco come vederla in streaming gratis

Fonte foto: fifg/123RF.com

Arriva aprile e per la Champions League comincia il momento più importante: gli sconti diretti per decidere le due finalisti che si disputeranno la coppa dalle grandi orecchie a Wembley del 1 giugno. Il sorteggio dei quarti ha riservato grandi sorprese e due possibili finali anticipate: Real Madrid – Manchester City e PSG – Barcellona. Proprio la squadra francese e il club catalano sono i protagonisti del big match di mercoledì 10 aprile, disponibile in esclusiva per gli abbonati di Prime Video. Non essendoci più nessuna italiana (Inter, Napoli e Lazio sono uscite tutte agli ottavi), la scelta di Prime Video è caduta sulla miglior partita tra quelle disponibili. Un match che si preannuncia molto divertente e con due squadre con un approccio molto simile alla partita: controllo del pallone e costruzione dal basso. Per il PSG allenato da Luis Enrique (che ha già vinto una Champions League, allenando proprio il Barcellona) è una grandissima occasione: superato lo scoglio Barcellona si potrebbe aprire una prateria verso la finale. Infatti, dalla stessa parte di tabellone c’è il quarto di finale tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, due squadre che sulla carta sono alla portata dei francesi.

Come già detto, la partita è un’esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. Per vedere PSG – Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League, in streaming gratis o in TV basta abbonarsi alla piattaforma di Amazon. Per tutti i nuovi iscritti c’è anche una prova gratuita di ben 30 giorni, senza nessun obbligo per il rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League (abbonandoti oggi potrai vedere anche il ritorno tra Manchester City – Real Madrid della prossima settimana), hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video: film, serie TV in esclusiva, documentari e i programmi per i più piccoli. Approfittane subito, cliccando sul link qui in basso.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

PSG-Barcellona: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di PSG- Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League, è fissato alle ore 21:00. Si gioca al Parco dei Principi di Parigi.

Come vedere in TV PSG – Barcellona, quarti di finale di Champions League

Puoi seguire PSG – Barcellona in TV seduto comodamente sul tuo divano di casa utilizzando l’app di Prime Video. Se hai uno smart TV, basta installare l’app della piattaforma video (nella maggior parte dei modelli è già installata di default), lanciarla e inserire le proprie credenziali. Nel giro di pochissimi secondi si aprirà l’app e basterà scegliere il banner dedicato al match di andata di Champions League tra PSG e Barcellona. Il collegamento con lo studio pre-partita comincia alle ore 20:00 condotto da Giulia Mizzoni insieme a Cristiana Girelli, Patrice Evra e Clarence Seedorf. Se non hai uno smart TV, basta collegare al tuo televisore un dispositivo come il Fire TV Stick che gli dona i superpoteri e ti permette di installare decine di app.

Per chi non è ancora abbonato a Prime Video, c’è una promo esclusiva da non farsi scappare. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

Come guardare in streaming gratis PSG – Barcellona di Champions League

Se siete in giro con gli amici o a cena fuori, non vi dovete preoccupare, avete la possibilità di vedere PSG – Barcellona anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per qualsiasi dispositivo mobile (smartphone, tablet o computer). La procedura è molto semplice: installate l’app tramite lo store online, la aprite e fate l’accesso con le vostre credenziali. Dalla home dell’applicazione basta scegliere il banner dedicato al match e cliccandoci sopra partirà lo streaming di PSG – Barcellona. Se ancora non siete abbonati a Prime Video, approfittate subito della prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi abbonati. Oltre a questa partita, potrete vedere anche il ritorno dei quarti della prossima settimana e le semifinali (che si giocano tra fine aprile e inizio maggio). Ma non solo, avete accesso anche ai film, alle serie TV e a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

