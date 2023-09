Come vedere in streaming gratis e in TV Real Sociedad - Inter

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: fifg/123RF.COM

Riparte da San Sebastián la scalata dell’Inter alla Champions League. Dopo l’exploit dello scorso anno, la squadra di Simone Inzaghi vuole quanto meno confermarsi. L’obiettivo è la Coppa dalla grandi orecchie, ma anche raggiungere i quarti o le semifinali sarebbe un grande risultato. L’Inter ha perso alcuni dei protagonisti dello scorso anno: Onana è andato al Manchester Uniter, Skriniar al PSG, Brozovic in Arabia Saudita e ha salutato anche Dzeko e Lukaku. I soldi sono stati reinvestiti in Pavard, braccetto destro molto utile soprattutto in fase di costruzione, Frattesi, Carlos Augusto e Thuram.

Il debutto dell’Inter in Champions League è un’esclusiva Amazon Prime Video. Come già accaduto negli ultimi due anni, anche in questa stagione la miglior partita del mercoledì sera è trasmessa solamente sulla piattaforma video di Amazon ed è disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non sei iscritto, c’è una prova gratuita di ben 30 giorni senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, Amazon Prime Video offre tantissimo altro: film e serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli. Per approfittare dell’offerta, basta cliccare sul link qui in basso.

VEDI GRATIS REAL SOCIEDAD – INTER SU PRIME VIDEO

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Real Sociedad – Inter: a che ora si gioca

Debutto fuori casa per i vicecampioni d’Europa. Real Sociedad – Inter si gioca nello Estadio Municipal de Anoeta a San Sebastián nei Paesi Baschi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Come vedere in TV Real Sociedad – Inter

La piattaforma di Amazon Prime Video è disponibile su qualsiasi smart TV, basta installare l’app presente nello store. Per vedere Real Sociedad – Inter in TV, quindi, basta avere l’abbonamento alla piattaforma e l’app installata sul proprio televisore. Se non avete uno smart TV, non bisogna preoccuparsi. Basta dotarsi di un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il proprio televisore in un dispositivo intelligente. Con il Fire TV collegato puoi installare tantissime app tra cui appunto Prime Video. Ricordiamo che tutti i nuovi abbonati c’è la possibilità di provare gratuitamente Prime Video per 30 giorni cliccando su questo link.

Come guardare in streaming gratis Real Sociedad – Inter

Come tutte la piattaforme on demand, anche Amazon Prime Video è disponibile in streaming su tutti i dispositivi mobile. Per vedere in streaming gratis Real Sociedad – Inter basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match presente nella homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della partita. Il commento della partita è affidato a Sandro Piccinini e c’è anche un ampio pre-partita dalle 19:30.

Se non siete ancora abbonati a Prime Video, approfittate della promo esclusiva disponibile in questi giorni. I primi 30 giorni sono gratuiti e oltre alla partita dell’Inter, potete anche vedere il prossimo match in esclusiva su Prime Video: Borussia Dortmund – Milan. Inoltre, avete un accesso illimitato a tutta la piattaforma di contenuti di Amazon Prime Video: film, serie TV e anche programmi per i più piccoli.

VEDI GRATIS REAL SOCIEDAD – INTER SU PRIME VIDEO