Come vedere Sinner - Monfils in TV e in streaming

24 Ottobre 2019 - Il sogno di Sinner continua. Il giovane tennista italiano (diciotto appena compiuti) è approdato al secondo turno dell’ATP di Vienna, torneo ATP 500 con un montepremi di oltre 2 milioni di dollari. Sinner sfida questa sera alle 19:00 (probabilmente l’inizio slitterà di un po’) Monfils, già battuto la scorsa settimana ad Anversa.

Il tennista altoatesino è reduce dalla sua prima semifinale in un torneo del circuito maggiore ed è entrato nella top 100 della classifica ATP. In un solo anno ha scalato oltre 600 posizioni e ora ha guadagnato anche la possibilità di entrare nel tabellone principale degli Australian Open 2020, il primo torneo del Grande Slam che si giocherà il prossimo anno. Per Sinner non sarà una partita semplice: Monfils è numero quattordici al Mondo ed è in piena lotta per partecipare alle ATP Finals di Londra. Ma il tennista italiano sa come batterlo: lo ha già fatto la settimana scorsa e sta dimostrando in queste settimane di essere in forma e di giocare un grande tennis.

L’ATP di Vienna è un’esclusiva Sky che sta trasmettendo tutte le partite più importanti. Per vedere Sinner – Monfils in TV bisogna collegarsi su SkySport Arena. Disponibile lo streaming su SkyGo.

A che ora gioca Sinner – Monfils

L’inizio dell’incontro tra Sinner e Monfils è fissato non prima delle 19:00.

Dove vedere in TV Sinner – Monfils

I diritti televisivi dell’ATP di Vienna sono stati acquistati da Sky. Il match Sinner – Monfils verrà trasmesso in diretta TV su SkySport Arena, canale 204 dell’emittente satellitare.

Come guardare in streaming Sinner – Monfils

Disponibile anche lo streaming del match tra Sinner e Monfils sulla piattaforma SkyGo. Per utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sulla piattaforma.

Per vedere Sinner – Monfils in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce Canali TV. Si aprirà una nuova scheda nella quale selezionare SkySport Arena e poi premere il tasto Play. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta di Sinner – Monfils