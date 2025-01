Come vedere Sinner - Zverev in streaming gratis e in TV

Alle 09:30 di domenica 26 gennaio Sinner affronta Zverev nella finale degli Australian Open: ecco come vedere il match in TV e in streaming gratis.

Fonte foto: ANSA TIM IRELAND

Immaginare un italiano in finale di un torneo del Gran Slam fino a un paio di anni fa sembrava un sogno irrealizzabile. Ma prima Berrettini e poi Sinner l’hanno fatto diventare quasi un’abitudine. Il tennis italiano non è mai stato così forte: abbiamo vinto la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup e abbiamo il numero uno al Mondo della classifica ATP, il nostro Jannik Sinner che difenderà il titolo degli Australian Open vinto lo scorso anno. Il tennista italiano ha raggiunto nuovamente la finale e se la vedrà con Alexander Zverev, numero due al Mondo e alla ricerca della prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Gli appassionati non potevano chiedere di meglio: i due tennisti più forti al mondo in questo momento contendersi uno dei tornei più importanti di sempre.

Le sfide tra i due tennisti sono sempre state delle battaglie all’ultimo punto, con Zverev in vantaggio per 4-2. Rispetto ai primi match, però, Sinner ha fatto un deciso salto in avanti, diventando più pericoloso in battuta e più continuo da fondo campo. Sicuramente sarà una sfida complicata nella quale il servizio e soprattutto i colpi da fondo faranno la differenza. Sinner parte leggermente favorito, ma il livello tra i due tennisti è molto simile.

Altra buona notizia per gli appassionati di tennis riguarda la trasmissione in TV. Infatti, la Warner Bros, detentrice dei diritti TV del torneo e presente in Italia con Discovery, ha deciso di trasmettere la partita anche in chiaro sul canale Nove del digitale terrestre. La partita quindi, sarà visibile a tutti gratuitamente, basta sintonizzarsi sul canale Nove dalle ore 09:30. In alternativa puoi vederla in streaming sul sito web dello stesso canale, oppure sulle app di Sky, DAZN e NowTV che ospitano i canali di Eurosport. A voi la scelta.

Sinner – Zverev: a che ora inizia

Orario perfetto per gli appassionati italiani. La finale degli Australian Open 2025 tra Sinner e Zverev è fissata allo ore 09:30 del mattino di domenica 26 gennaio.

Come vedere Sinner – Zverev in TV

Il tennis è diventato oramai uno degli sport più seguiti dagli italiani e non è un caso che Discovery abbia deciso in via del tutto eccezionale di trasmettere la finale tra Sinner e Zverev in diretta sul canale Nove del digitale terrestre. In alternativa, gli abbonati a Sky, DAZN e NowTV possono vedere il match anche su queste piattaforme sul canale di Eurosport.

Come guardare Sinner – Zverev in streaming gratis

Non potete essere in casa ma non volete perdervi la finale degli Australian Open 2025 tra Sinner e Zverev? Non dovete preoccuparvi. L’incontro è disponibile anche in streaming gratis utilizzando il sito web di Nove, aperto a tutti e senza la necessità di registrarsi.

In alternativa, se siete abbonati a Sky, DAZN o NowTV, potete vedere Sinner – Zverev in streaming utilizzando le app mobile di queste piattaforme. In questo caso dovete sintonizzarvi sul canale di Eurosport 1.

