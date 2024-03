Come vedere Sinner-Lehecka in streaming e in TV

Alle 19:00 Sinner affronta Lehecka nei quarti di finale di Indian Wells. Ecco come vedere il match in TV e in streaming su smart TV e dispositivi mobile

Fonte foto: EKIN KIZILKAYA/iStock

Superato anche lo scoglio Shelton con un grande match mai stato in discussione, Sinner affronta il tennista Lehecka della Repubblica Ceca nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Giovane talento in grande crescita quest’anno dove ha raggiunto il best ranking ed attualmente è numero 23 del ranking mondiale. Fisico importante, ottimo servizio e ama comandare lo scambio da fondo. Un avversario sulla carta ostico, ma oramai Sinner è in grado di affrontare chiunque e senza nessun timore. E con l’uscita di Djokovic, arrivare in finale è ancora più importante. Vincendo la partita, Sinner si ritroverebbe in semifinale contro Alcaraz o Zverev, una sfida molto attesa e dall’esito incerto.

Una partita che tutti gli appassionati possono seguire su Sky e NowTV, le due piattaforme di riferimento per i tornei di tennis in questo 2024. Sinner – Lehecka lo puoi vedere sia in TV utilizzando uno dei canali dedicati al tennis di Sky, oppure da qualsiasi dispositivo mobile con l’app di NowTV. La piattaforma on demand di proprietà di Sky trasmette tutto il meglio dei tornei di tennis mondiale, compreso questo quarto di finale tra Sinner e Lehecka. Se non avete nessun abbonamento, potete sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per NowTV: l’abbonamento annuale al Pass Sport è in offerta con uno sconto del 33%: è come avere quattro mesi gratis. Oltre al grande tennis, hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato: Formula 1, MotoGP, l’Eurolega, la NBA, la Champions League e anche l’Europa League.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

A che ora giocano Sinner-Lehecka quarti di finale di Indian Wells 2024

Il quarto di finale Sinner-Lehecka è la partita inaugurale di oggi. E questa è una buona notizia per gli appassionati italiani. Il match, infatti, comincia alle ore 19:00. Aperitivo o cena all’insegna del grande tennis.

Come vedere in TV Sinner-Lehecka Indian Wells

Per guardare in TV Sinner – Lehecka, quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, hai due possibilità: Sky Sport o NowTV. Gli abbonati a Sky Sport possono sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al tennis, mentre se hai un abbonamento a NowTV basta installare l’app sul tuo televisore intelligente. Come detto, se non avete nessun abbonamento, potete sfruttare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV e valida solo per pochi giorni. L’abbonamento annuale è disponibile con un super sconto del 33%.

Come guardare in streaming Sinner-Lehecka

Avete anche la possibilità di vedere il quarto di finale tra Sinner e Lehecka anche in streaming se siete in giro. Se avete un abbonamento a Sky potete utilizzare la piattaforma di SkyGo, accessibile da qualsiasi dispositivo mobile. Gli abbonati a NowTV, invece, hanno la possibilità di utilizzare l’app della piattaforma che puoi scaricare dagli store online. L’abbonamento annuale al Pass Sport di NowTV è in offerta con uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo del 33%. Approfittane subito.

