Come vedere Inter - Bayern Monaco di Champions League in TV e streaming gratis

Alle ore 21:00 l'Inter affronta il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di Champions League. Puoi vedere il match in TV e in streaming gratis su Prime Video: ecco come fare.

Fonte foto: fifg/123RF.com

Una delle partite più importanti di questa stagione per l’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera alle 21:00 i neroazzurri affrontano il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparti dal 2-1 dell’andata per l’Inter che vede sempre più vicina la qualificazione tra le migliori quattro d’Europa. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha disputato una grandissima partita all’andata vincendo negli ultimi minuti grazie al gol di Frattesi e si troverà di fronte un Bayern Monaco agguerrito e pronto a tutto pur di ribaltare il risultato dell’andato. Le due squadre, però, ci arrivano in momenti differenti: l’Inter dalla vittoria in campionato contro il Cagliari che la mantiene in vetta alla classifica, il Bayern Monaco dal pareggio contro il Borussia Dortmund, in una partita che ancora una volta ha mostrato i problemi difensivi dei bavaresi.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera di Champions League, anche Inter – Bayern Monaco è un’esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. La puoi vedere sia sullo smart TV, sia su smartphone, tablet e computer. Se non sei ancora abbonato alla piattaforma, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti a Prime Video. Oltre a vedere la partita di Champions, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Inter – Bayern Monaco: a che ora giocano

Il calcio d’inizio del ritorno dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 16 aprile. Si gioca alla stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere Inter – Bayern Monaco in TV

Se siete appassionati di calcio o tifosi interisti, non potete che vedere Inter – Bayern Monaco seduti comodamente sul divano di casa. Per farlo bisogna avere l’app di Prime Video installata sul proprio smart TV oppure utilizzare in alternativa un dispositivo come il Fire TV Stick. Per vedere la partita sul televisore basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta TV. Lo studio pre-partita è condotto da Giulia Mizzoni e comincerà alle ore 19:30. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Inter – Bayern di Champions League

Se non potete essere in casa, non dovete preoccuparvi: puoi vedere Inter – Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League, anche in streaming utilizzando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. Per guardare la partita devi semplicemente lanciare l’app, inserire le tue credenziali e cliccare sul banner che trovi in homepage. Devi assicurarti di avere una connessione a internet stabile. Se non sei ancora abbonato a Prime Video, oggi è il tuo giorno fortunato. Per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a tutte le partite di Champions League, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, programmi per i bambini e di approfondimento. Non farti scappare questa offerta e clicca sul link qui in basso.

