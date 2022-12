Come vedere in streaming gratis LOL Xmas Special

Il regalo di Natale di Amazon Prime Video ha un nome molto semplice: "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori". Per chi non avesse capito, Amazon ha realizzato una puntata speciale a tema natalizio del suo programma italiano di maggior successo. E che sarà disponibile per tutti dalle ore 21:00 del 19 dicembre 2022.

Sarà una puntata molto speciale: solamente sei concorrenti, un unico episodio della durata di ben quattro ore e un unico non obiettivo, quello di non ridere, o di ridere il meno possibile. A fare il giudice sarà sempre lui: Fedez. Questa volta al suo fianco non ci sarà nessuno: infatti, sia Mara Maionchi che lo ha accompagnato nella prima edizione, sia Frank Matano, co-conduttore della seconda, faranno parte dei concorrenti.

Anche questa edizione speciale di "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori" è un’esclusiva Amazon Prime Video e per vederla bisogna essere abbonati alla piattaforma. Se ancora non lo siete, potete iscrivervi da questo link per una prova gratuita di ben 30 giorni. Poi potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza nessun costo aggiuntivo.

Quando esce LOL Xmas Special

Un evento speciale come LOL Xmas Special: Chi ride è fuori ha bisogno di un orario speciale. La puntata natalizia sarà disponibile per tutti dalle ore 21:00 del 19 dicembre 2022. Giusto in tempo per vederla insieme ai propri cari sul divano.

Chi saranno i partecipanti di Lol Xmas Special (il cast)

Un cast d’eccezione. Per questo episodio natalizio che anticipa la terza edizione del programma che vedremo nel 2023, Amazon ha richiamato alcuni tra i migliori personaggi visti in queste due edizioni. A fare da giudice e da host sarà sempre Fedez, che osserverà tutto dalla control room. Questa volta, però, non avrà nessuno al suo fianco. Sia Mara Maionchi, sia Frank Matano fanno parte della lista dei sei protagonisti. Insieme a loro anche Maria Di Biase, Michela Giraud, il Mago Forrest e anche Lillo.

Anticipazioni LOL Xmas Special

Sarà un evento natalizio con i fiocchi. Per il momento non ci sono molte anticipazioni su "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori", ma sappiamo che ogni protagonista porterà in questo episodio speciale i suoi personaggi migliori. Rivedremo sicuramente Lillo con il suo Superman e il Mago Forrest con qualche gag inedita.

Le regole, invece, saranno sempre le stesse. Fedez gestirà tutto dalla control room: alla prima risata ci sarà il cartellino giallo, alla seconda l’espulsione dal programma. Il vincitore si porterà a casa un assegno da 100.000€ da devolvere a un ente di beneficienza.

Come vedere in streaming gratis e in TV LOL Xmas Special

Tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video (se ancora non lo siete, potete farlo gratuitamente cliccando su questo link) possono seguire la puntata natalizia di "LOL Chi ride è fuori" in streaming gratis dai propri dispositivi. Farlo è molto semplice.

Per prima cosa bisogna accedere ad Amazon Prime Video utilizzando le proprie credenziali. A questo punto, basta cliccare sul banner dedicato all’evento presente nella home della piattaforma (ricordiamo che sarà disponibile dalle ore 21:00 del 19 dicembre). Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming di "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori".

Il programma può essere visto anche sullo smart TV, l’importante è installare l’app di Amazon Prime Video (molto spesso è già pre-installata) sul televisore. La procedura da seguire è la stessa appena vista.

Ricordiamo che in questo periodo natalizio su Amazon Prime Video sono disponibili tantissimi film e serie TV a tema. Tutto disponibile gratuitamente per gli abbonati. E tra poco ricomincia anche la Champions League con le partite degli ottavi di finale (in esclusiva sulla piattaforma la migliore partita del mercoledì).

