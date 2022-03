Come vedere in streaming gratis Real Madrid - PSG di Champions League

Una partita da dentro e fuori. Mercoledì 6 marzo alle ore 21:00 si sfidano Real Madrid – PSG, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021 – 2022. L’andata si è conclusa con la vittoria dei parigini per 1-0, con il gol spettacolare di Mbappé nei minuti finali di partita. L’andata è stata dominata sul piano del gioco dalla squadra allenata da Pochettino, che però si ritrova con un solo gol di vantaggio. Inoltre, da quest’anno i gol in trasferta non valgono più doppio; quindi, sarà una partita apertissima a qualsiasi risultato.

Le due squadre arrivano alla partita dopo due risultati diametralmente opposti nell’ultima partita giocata in campionato. Il PSG, infatti, ha perso fuori casa con il Nizza, giocando male e rischiando anche di subire un passivo più pesante, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria pesante in casa per 4-1 contro il Real Sociedad. La squadra allenata da Carlo Ancelotti cercherà in tutti i modi di ribaltare il risultato dell’andata e si affiderà alla coppia d’attacco Vinicius -Benzema. Tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video potranno vedere la partita in streaming gratis, senza nessun costo aggiuntivo. Chi, invece, ancora non è abbonato può approfittare della promozione che offre i primi 30 giorni di abbonamento gratuiti. Come oramai sappiamo bene, la piattaforma di video streaming ha acquistato per questa stagione i diritti per trasmettere ben 17 match di Champions League, tra cui ottavi, quarti, semifinali e finale. Ecco come guardare Real Madrid – PSG in streaming gratis su smart TV, smartphone e computer.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER NUOVI ISCRITTI)

Se vuoi restare informati in tempo reale su tutte le esclusive Amazon Prime Video e sulle migliori offerte del giorno di Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo bisogna cliccare qui.

Real Madrid – PSG: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Real Madrid – PSG è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 9 marzo. Si gioca allo stadio Santiago Bernabeu.

Dove vedere in TV Real Madrid – PSG

Il ritorno di Champions League tra Real Madrid e PSG è un’esclusiva Amazon Prime Video e per seguire la partita in TV è necessario avere uno smart TV con l’app della piattaforma installata, oppure utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick di Amazon che rende il proprio TV intelligente. Non è necessario avere una connessione molto veloce: Amazon Prime Video ci ha abituato in questi mesi a funzionare abbastanza bene con qualsiasi tipo di connessione.

Come guardare in diretta streaming gratis Real Madrid – PSG

Per seguire in streaming gratis Real Madrid – PSG ritorno degli ottavi di Champions League basta essere abbonati ad Amazon Prime Video (i nuovi iscritti possono sfruttare i primi 30 giorni gratuiti e possono recedere dall’abbonamento quando vogliono). Oltre alla Champions League, il catalogo di Amazon Prime Video offre tantissimi altri contenuti: serie TV, film in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli. Inoltre, abbonandosi oggi, sarà possibile vedere gratis anche il match della prossima settimana: Juventus – Villareal.

La procedura da seguire per vedere in streaming gratis Real Madrid – PSG è molto facile. Bisogna accedere con le proprie credenziali alla piattaforma di Amazon Prime Video, cliccare sul banner dedicato alla partita presente nella homepage e aspettare che parta lo streaming del match. La partita comincerà alle ore 21:00, ma chi vorrà potrà seguire anche lo studio pre-gara che inizierà circa un’ora prima.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER NUOVI ISCRITTI)