Come vedere in streaming gratis Tottenham - Milan di Champions League

Dopo la settimana di pausa, torna la Champions League. E arrivano le partite da dentro o fuori con le italiane protagoniste. Questa sera tocca al Milan che affronta al New White Hart Lane il Tottenham di Antonio Conte. Si riparte dall’1-0 dell’andata, con il Milan che disputò tre settimane fa un’ottima gara dall’inizio alla fine e che ora è chiamata a un’altra super partita. Entrambe le formazioni non arrivano nel loro momento migliore: il Milan ha appena perso in campionato per 2-1 contro la Fiorentina, e il Tottenham ha fatto lo stesso in casa del Wolverhampton. Due squadra che quest’anno hanno dimostrato di avere più di qualche problema di assetto e di continuità e questo match può valere un’intera stagione.

Una partita che i tantissimi tifosi rossoneri possono seguire in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Come tutte le migliori partite del mercoledì, anche il match che vede protagonista il Milan viene trasmesso sulla piattaforma streaming di Amazon ed è disponibile per tutti gli abbonati.

Tottenham – Milan: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Tottenham – Milan è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo. Si gioca allo stadio New White Hart Lane.

Dove vedere in TV Tottenham – Milan

L'app di Amazon Prime Video è disponibile praticamente per tutti gli smart TV. Per vedere il ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Milan bisogna essere abbonati alla piattaforma e avere l'app installata sul televisore. Vedere Tottenham – Milan in streaming è molto semplice: basta lanciare l'app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. L'appuntamento con lo studio pre-partita è fissato alle ore 19:30.

Se il vostro televisore non supporta Amazon Prime Video potete acquistare un dispositivo come la Fire TV Stick che lo trasforma in uno smart TV. Con una spesa minima avrete accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni.

Come guardare in streaming gratis Tottenham – Milan in streaming gratis

Amazon Prime Video offre anche la possibilità di vedere Tottenham-Milan in streaming da qualsiasi televisore. Se non potete essere in casa non vi dovete preoccupare: l'app è disponibile anche per smartphone, tablet e PC. Per seguire Tottenham – Milan in streaming bisogna lanciare l'app, inserire le credenziali e cliccare sul banner della partita: nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del match.

