Dove vedere la Formula 1 2023 in streaming gratis e in TV

Si riparte! Venerdì 3 marzo si riaccendono i motori della Formula 1. Si preannuncia un’annata fantastica, la più lunga di sempre con ben 23 gare e con la novità del GP di Las Vegas che si correrà lungo le vie della Sin City. Si riparte da dove si era terminato, con un Verstappen e una Red Bull in pole position e una Ferrari pronta subito dietro a sfruttare ogni piccolo errore e ogni piccola distrazione del fenomeno olandese. I tre giorni di test hanno confermato che la Red Bull è in grande forma e con una monoposto già pronta per la prima gara: grande velocità, ottimo passo gara e un consumo praticamente inesistente delle gomme. La Ferrari sembra essere leggermente più dietro: risolti i problemi di affidabilità al motore, ora tocca ai piloti trovare il giusto feeling con la monoposto. Ancora in difficoltà, invece la Mercedes: la W14 sembra soffrire degli stessi problemi dello scorso anno e Lewis Hamilton dovrà rincorrere nelle prime gare della stagione. Tra le possibili sorprese, invece, c’è l’Aston Martin guidata da Alonso e da Stroll: il pilota spagnolo punta al podio. Interessante anche la Haas spinta dal motore Ferrari. Tra le novità della stagione c’è anche l’innalzamento a sei delle gare Sprint: si correranno a Baku (GP d’Azerbaijan), Spielberg (GP d’Austria), Spa-Francorchamps (GP del Belgio), Doha (GP del Qatar), San Paolo (GP del Brasile) e Las Vegas (GP di Las Vegas).

Una Formula 1 che negli ultimi anni ha riacceso la passione dei tifosi, anche grazie al grande lavoro sul piano comunicativo fatto da Liberty Media. Nel 2023 gli appassionati della Rossa e della F1 potranno seguire in diretta e in esclusiva ogni momento della stagione su Sky Sport e su Now TV, la piattaforma on demand di Sky. La TV satellitare ha i diritti in esclusiva di tutti i Gran Premi e coprirà ogni gara con dirette dal paddock e con approfondimenti ad hoc. Nella squadra dei telecronisti si è aggiunto anche Ivan Capelli, storica voce del motorsport che porterà la sua conoscenza e le sue capacità di analisi. C’è anche la possibilità di seguire la Formula 1 2023 in streaming su diverse piattaforme: le app di SkyGo e NowTV e anche gratis, ma in differita, su TV8. Per tutti coloro che non hanno un abbonamento per guardare la F1, c’è un prezzo speciale attivo in questi giorni per NowTV. Spendendo meno di 50 centesimi al giorno ci si può abbonare al pacchetto sport che permette di vedere, oltre alla Formula 1, anche tutte le partite della Champions League, il grande Rugby (con la Nazionale italiana impegnata nel Sei Nazioni) e tre gare della Serie A ogni giornata. Il tutto a un prezzo vantaggiosissimo e puoi recedere in qualsiasi momento.

Dove vedere la Formula 1 2023 in TV

Per guardare la Formula 1 2023 in TV ci sono tre opzioni: Sky, Now TV e TV8. Le prime due offrono una copertura completa e in diretta di tutti i 23 Gran Premi della stagione, mentre TV8, canale gratuito del digitale terrestre, trasmetterà in differita la gran parte delle corse (qualifiche e gara).

I canali di riferimento per vedere la Formula 1 2023 in TV sono Sky Sport 1 e Sky Sport F1, disponibili sia sulla piattaforma satellitare, sia su NowTV. Per chi non conoscesse NowTV, si tratta della piattaforma on demand di Sky accessibile da smart TV, smartphone e tantissimi altri dispositivi. Sui due canali sarà possibile seguire tutto il weekend di gara, con le interviste dal paddock, analisi degli specialisti e approfondimenti in diretta. Se ancora non avete un abbonamento, per questo inizio di stagione NowTV offre il pacchetto Sport a un prezzo speciale. Oltre alla F1 hai accesso a tantissimi altri sport e puoi recedere in qualsiasi momento. Per scoprire di più sull’offerta e sul prezzo basta cliccare qui.

Per vedere la F1 in TV gratis l’unica alternativa è TV8. Sul canale del digitale terrestre verranno trasmesse in differita le qualifiche e la gara della maggior parte di gran premi.

Come guardare la Formula 1 2023 in streaming gratis

La Formula 1 2023 vi accompagna anche mentre siete in viaggio o lontani da casa. Potete seguire la F1 anche in streaming da qualunque dispositivo: smartphone, tablet e PC. L’importante è avere accesso alle giuste piattaforme. Ci riferiamo all’app SkyGo riservata agli abbonati a Sky e a NowTV accessibile anche da dispositivi mobile tramite app oppure tramite piattaforma web. Per guardare in streaming la Formula 1 2023 è molto semplice: una volta lanciata l’app o la piattaforma si inseriscono le proprie credenziali e si clicca sul banner o sulla voce di menu dedicata alla Formula 1. Seguendo le procedure a schermo, nel giro di pochissimi secondi si accederà allo streaming del canale (ricordiamo che i canale dedicati su Sky e NowTV sono Sky Sport 1 e soprattutto Sky Sport F1). Per chi vuole abbonarsi a NowTV è disponibile un prezzo speciale per il pacchetto sport: per saperne di più basta cliccare qui.

Se, invece, volete vedere la Formula 1 in streaming gratis c’è una sola possibilità: il sito di TV8. Come accade per il canale sul digitale terrestre, anche sul sito internet è possibile seguire i gran premi solamente in differita (qualifiche e gara). Non c’è bisogno di nessuna registrazione ed è accessibile da tantissimi dispositivi differenti.

Calendario F1 2023

Ventitré gare, una stagione che comincia il 3 marzo e che si conclude il 26 novembre. Sarà una delle stagioni più lunghe di sempre per la Formula 1, con i piloti chiamati a dei veri tour de force e a macinare migliaia di chilometri. Un finale infuocato, con ben 5 gare in poco più di un mese (USA, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi) e con la speranza che il campionato sia ancora aperto per goderci ogni singola sfida. Ecco il calendario completo con tutte le ventitré gare della stagione 2023 della Formula 1.