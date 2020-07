Come vedere il GP di Stiria 2020 di Formula 1 in diretta streaming

Nessuna pausa. La Formula 1 si getta a capofitto nel secondo gran premio della stagione 2020. Nel weekend tra il 10 e il 12 luglio si corre nuovamente sul circuito di Spielberg in Austria per il GP di Stiria 2020. A causa del Coronavirus il calendario della Formula 1 ha subito pesanti modifiche e per evitare spostamenti si predilige correre più volte sullo stesso circuito o nelle vicinanze. Ad esempio è stato confermato per il 13 settembre il GP di Toscana che si correrà al Mugello, la settimana successiva del GP d’Italia a Monza.

Per il GP di Stiria 2020 sono bene poche le speranze per i tifosi ferraristi. Il GP della scorsa settimana ha mostrato tutti i limiti di una vettura concepita male e che ha bisogno di un grande cambiamento, anche a livello motoristico. La Scuderia di Maranello ha cercato di anticipare alcune novità previste per la prossima gara, ma i risultati delle prime prove libere del GP di Stiria 2020 non sono soddisfacenti. Leclerc, dopo il miracolo della settimana scorsa, sembra in grave difficoltà, così come Vettel che ha fatto registrare solamente il sedicesimo tempo.

Il GP di Stiria 2020 di Formula 1 sarà un’esclusiva di Sky che trasmette in diretta tutte le prove libere, le qualifiche e anche la gara. Gli appassionati possono seguire il gran premio in streaming in diretta su SkyGo e gratis sul sito di TV8. Ecco come fare.

Gp Stiria 2020 di Formula 1: orario qualifiche e gara

L’orario delle qualifiche e della gara del GP di Stiria 2020 sono quelli classici della Formula 1, ma potrebbero esserci delle sorprese. Infatti, per la giornata di sabato si prospetta un vero e proprio temporale che potrebbe costringere la direzione di gara a cancellare sia la terza sessione di prove libere sia le qualifiche. In tal caso, verrebbero presi per buoni i risultati della seconda sessione di prove libere, con in testa Verstappen, seguito da Bottas e dai due piloti della Racing Point.

Qualifiche GP di Stiria 2020 di Formula 1: sabato 11 luglio alle ore 15:00

Gara GP di Stiria 2020 di Formula 1: domenica 12 luglio alle ore 15:10.

Dove vedere il GP di Stiria 2020 di Formula 1 in TV

A trasmettere in diretta e in esclusiva il gran premio di Stiria 2020 di Formula 1 sarà SkySport. L’emittente satellitare, però, ha ceduto i diritti anche al canale TV8 del digitale terrestre che può mandare in onda qualifiche e gara in differita alle ore 18:00. Per guardare in TV il gran premio di Formula 1 bisogna sintonizzarsi sui canali SkySport Uno (201) oppure SkySport F1.

Qualifiche GP di Stiria 2020 di Formula 1:diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 dalle ore 15:00; differita su TV8 alle 18:00

Gara GP di Stiria 2020 di Formula 1: diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 alle 15:10; differita su TV 8 alle 18:00.

Come guardare il GP di Stiria 2020 di Formula 1 in streaming su SkyGo

Per chi si sta rilassando al mare, c’è un’alternativa molto semplice e comoda: SkyGo. Sulla piattaforma video di Sky è possibile vedere il GP di Stiria 2020 in streaming, ma bisogna essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi compatibili. L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store, dall’App Store o dal sito di Sky.

Per seguire il GP di Stiria 2020 in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e selezionare Canali TV. Si aprirà la lista con tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso si troverà SkySport Uno e SkySport F1. Basta selezionare uno dei due canali, premere sul tasto Play per far partire lo streaming della Formula 1.

Come seguire il GP di Stiria 2020 di Formula 1 streaming gratis su TV8

Per chi non è abbonato a Sky, c’è la possibilità di vedere in streaming gratis il GP di Stiria 2020 collegandosi al sito di TV8. Purtroppo la trasmissione non è in diretta, ma solo in differita. Oer seguire la Formula 1 in streaming gratis bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carica la homepage. In alto è presente il media player e nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della gara.