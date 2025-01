Come vedere in TV e in streaming la ventitreesima giornata di Serie A

Big match per Scudetto e lotta salvezza: ecco come vedere in TV e in streaming il ventitreesimo turno della Serie A.

Fonte foto: naypong/123RF.com

Si profila sempre più una lotta a due tra Napoli e Inter per lo Scudetto, con l’Atalanta terzo incomodo pronto a sfruttare ogni minimo passo falso delle prime due. Il Napoli continua la marcia da capolista, con la vittoria in casa contro la Juventus arrivata dopo essere andata sotto 1-0 e ribaltato la partita nel secondo tempo. L’Inter, invece, è a tre punti di distanza, ma deve ancora recuperare il match contro la Fiorentina e potenzialmente potrebbe essere a pari punti. Può essere uno snodo cruciale del campionato questo ventitreesimo turno: il Napoli è ospite della Roma in uno dei big match di questa giornata, mentre l’Inter è attesa dal derby di Milano. Un passo falso di una delle due squadre potrebbe compromettere la corsa Scudetto.

Tutte le partite di questo ventitreesimo turno vengono trasmesse da DAZN, che ha l’esclusiva su sette match. Le restanti tre partite sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete sfruttare l’ottima occasione disponibile oggi per l’abbonamento mensile al PassSport di NowTV. Grazie allo sconto del 40% lo paghi solamente 14,99 euro al mese e hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito. Oltre alle tre partite della Serie A, puoi vedere le migliori partite della Premier League, della BundesLiga, la NBA, l’Eurolega di basket, e da marzo anche la nuova stagione della Formula 1 e della MotoGP, senza dimenticare i migliori tornei di tennis.

Ventitreesima giornata: partite, orari e TV

Venerdì 31 gennaio ore 20:45: Parma-Lecce – DAZN

Sabato 1 febbraio ore 15:00: Monza-Hellas Verona – DAZN

Sabato 1 febbraio ore 15:00: Udinese-Venezia – DAZN

Sabato 1 febbraio ore 18:00: Atalanta-Torino – DAZN

Sabato 1 febbraio ore 20:45: Bologna-Como – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 2 febbraio ore 12:30: Juventus-Empoli – DAZN

Domenica 2 febbraio ore 15:00: Fiorentina-Genoa – DAZN

Domenica 2 febbraio ore 18:00: Milan-Inter – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 2 febbraio ore 20:45: Roma-Napoli – DAZN

Lunedì 3 febbraio ore 20:45: Cagliari-Lazio – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Le partite della Serie A sono disponibili per i pacchetti Standard e Plus. Differiscono, oltre che per il prezzo, per il numero di dispositivi che puoi collegare al profilo e alle modalità di visione in contemporanea. Con il pacchetto Standard puoi vedere due contenuti differenti in contemporanea solamente se i dispositivi sono collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Con l’abbonamento a DAZN, oltre a tutte le partite della Serie A, puoi vedere anche la Serie B, tutte le partite della Liga spagnola, il campionato italiano di basket e i canali di Eurosport.

Quali partite del ventitreesimo turno vedere su Sky e NowTV

Per questo ventitreesimo turno le tre partite trasmesse da Sky e NowTV sono:

Bologna – Come, sabato 1 febbraio

Milan – Inter, domenica 2 febbraio

Cagliari – Lazio, lunedì 3 febbraio

I match possono essere visti anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Per chi ha NowTV bisogna utilizzare l’omonima app disponibile su tutti gli app store. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare della promo disponibile per il PassSport di NowTV disponibile con un super sconto del 40% e risparmi centinaia di euro a fine anno.

