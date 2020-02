Come vedere Tivùsat con decoder Sky

14 Febbraio 2020 - Una delle domande più frequenti che gli aspiranti utenti della piattaforma satellitare Tivùsat è quella sulla possibilità o meno di vedere i canali del digitale terrestre trasmessi su Tivùsat tramite un decoder di Sky che già possiedono.

Tivùsat, infatti, è una piattaforma messa in piedi dalle stesse emittenti Tv per veicolare il segnale delle loro trasmissioni tramite il satellite e farlo arrivare anche dove non c’è una buona copertura del digitale terrestre classico. La domanda se sia possibile vedere Tivùsat tramite il decoder Sky, quindi, non è affatto peregrina visto che sia Tivùsat che Sky per funzionare hanno bisogno delle stesse cose: una parabola, un decoder e una smart card. Tra Tivùsat e Sky, però, ci sono delle grosse differenze da conoscere oltre che delle similitudini.

Perché Tivùsat è diverso da Sky

Tivùsat non è uguale a Sky: ha un decoder diverso, che non è prodotto direttamente da Tivùsat ma è certificato dall’azienda. Anche la card è diversa, sebbene abbia la stessa funzione: “sbloccare” la visione dei canali, che senza card non vengono visualizzati. Infine, Tivùsat può essere usato anche senza decoder, se abbiamo un televisore certificato Tivùsat e con lo slot per il modulo CAM (dove andrà inserita la card).

Si può vedere Tivùsat con il decoder Sky?

In una sola parola: no. Sebbene il satellite dal quale vengono trasmessi sia il segnale di Tivùsat che quello di Sky sia lo stesso (Eutelsat Hot Bird 13), e sebbene basti una sola parabola orientata per captare tale satellite per far funzionare entrambi i sistemi contemporaneamente, i due decoder sono incompatibili tra loro: il decoder di Sky non può funzionare con la card di Tivùsat e il decoder di Tivùsat non può leggere la card di Sky. Se abbiamo già un impianto Sky funzionante e vogliamo vedere anche Tivùsat, quindi, dovremo comprare un decoder e una card specifici.

Come usare Sky e Tivùsat contemporaneamente

Inoltre, quando vogliamo collegare un nuovo decoder certificato Tivùsat all’impianto Sky già esistente dobbiamo stare molto attenti al tipo di impianto: se abbiamo My Sky HD, infatti, allora lo standard utilizzato sarà l’SCR/Unicable, mentre in caso di Sky Q l’impianto sarà in standard DCSS. Ciò vuol dire che, per collegare alla stessa parabola anche il decoder Tivùsat, esso dovrà essere compatibile con il giusto standard o non funzionerà.