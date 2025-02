Come vedere in TV e in streaming il ventiquattresimo turno di Serie A

Fonte foto: naypong/123RF.com

La classifica della Serie A si va sempre più delineando dopo il recupero infrasettimanale tra Fiorentina e Inter. Grazie alla vittoria per 3-0 dei viola, il Napoli è primo in classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter e ha subito l’occasione per allungare ancora. Infatti, in questo ventiquattresimo turno i partenopei ospiteranno in casa l’Udinese, mentre l’Inter giocherà ancora una volta contro la Fiorentina nell’ultimo match della giornata in programma lunedì sera. Lotta che diventa sempre più accesa anche in zona Champions: con i tre punti conquistati sull’Inter la Fiorentina è quarta a pari punti con la Lazio, mentre la Juve retrocede al sesto posto e ha l’obbligo di vincere contro il Como per restare attaccata al treno Champions. Una giornata ricca di partite interessanti per delineare sempre di più la classifica verso la volata finale.

I match di questo ventiquattresimo turno sono tutti disponibili in TV su DAZN, con ben sette match in esclusiva e gli altri tre in co-esclusiva con Sky e NowTV.

Serie A 2024-2025, ventiquattresima giornata: partite e orari

Venerdì 7 febbraio ore 20:45: Como-Juventus – DAZN e Sky/NOW

Sabato 8 febbraio ore 15:00: Verona-Atalanta – DAZN

Sabato 8 febbraio ore 18:00: Empoli-Milan – DAZN

Sabato 8 febbraio ore 20:45: Torino-Genoa – DAZN e Sky/NOW

Domenica 9 febbraio ore 12:30: Venezia-Roma – DAZN

Domenica 9 febbraio ore 15:00: Cagliari-Parma – DAZN

Domenica 9 febbraio ore 15:00: Lazio-Monza – DAZN

Domenica 9 febbraio ore 18:00: Lecce-Bologna – DAZN e Sky/NOW

Domenica 9 febbraio ore 20:45: Napoli-Udinese – DAZN

Lunedì 10 febbraio ore 20:45: Inter-Fiorentina – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutti i match del ventiquattresimo turno di Serie A in TV è necessario avere l’abbonamento al pacchetto Standard o Plus di DAZN. La differenza tra i due abbonamenti, oltre che nel prezzo, è nel numero di dispositivi che puoi registrare in un unico profilo e le modalità di visione in contemporanea. Infatti, con l’abbonamento Standard puoi vedere due contenuti su due dispositivi differenti, solamente se sono connessi alla stessa rete dati. Con l’abbonamento Plus questo limite decade e puoi guardare due contenuti differenti su due dispositivi che sono lontani anche centinaia di chilometri.

Su DAZN, oltre a tutte le partite della Serie A, hai accesso a tanti altri contenuti sportivi: la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato di basket italiano (la maggior parte delle partite sono in esclusiva), la Eurolega di basket e anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della ventiquattresima giornata vedere su Sky e NowTV

Come sempre sono tre i match trasmessi dal duo Sky e NowTV. Questa settimana le partite scelte sono:

Como – Juventus, venerdì alle ore 20:45

Torino – Genoa, sabato alle ore 20:45

Lecce – Bologna, domenica alle ore 18:00

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo, mentre chi ha un abbonamento a NowTV può utilizzare l’omonima app disponibile per smartphone e tablet. Se ancora non sei abbonato, non farti scappare questa opportunità unica: l’abbonamento al PassSport di NowTV è disponibile in promo con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare centinaia di euro a fine anno. Oltre ai tre match di Serie A, con NowTV hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato: il meglio della Premier League, la Champions League, l’Europa League, la NBA, la Formula 1 e la MotoGP (che torneranno a breve), i migliori tornei di tennis al mondo e tantissimo altro.

