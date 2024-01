Come vedere in TV e in streaming gli Australian Open 2024

Fonte foto: gorodenkoff/iStock

La stagione 2024 del tennis è cominciata da poche settimane ed è già tempo del primo grande appuntamento stagionale: l’Australian Open. Si tratta del primo dei quattro tornei del Grande Slam che si disputano in un anno e viene ospitato all’interno del Melbourne Park. Uno dei tornei più amati dai tennisti e anche uno di quelli con il montepremi più elevato. Il tennis italiano arriva all’appuntamento in uno stato di forma incredibile: la scorsa stagione si è conclusa con la vittoria della Coppa Davis maschile e la finale nella Billie Jean King Cup femminile (l’equivalente della Coppa Davis al maschile). Gli ultimi mesi del 2024 hanno messo in mostra un Jannik Sinner che ha fatto il definitivo salto di qualità ed è in grado di giocarsela con tutti alla pari. L’obiettivo di questa stagione è arrivare a lottare per vincere uno dei tornei del Grande Slam e il cemento australiano si adatta perfettamente alle sue caratteristiche.

Per tutti gli appassionati che vogliono seguire gli italiani e le italiane presenti agli Australian Open 2024 di certo non mancano le alternative. I diritti TV sono stati acquisiti da Discovery che trasmette tutti i match sui canali di Eurosport, disponibili per il pubblico italiano sia sulle piattaforme di Comcast (Sky e NowTV) sia su DAZN.

Quando iniziano gli Australian Open 2024

Gli Australian Open 2024 cominciano tra la notte del 14-15 gennaio e si concludono domenica 28 gennaio con la finale del torneo maschile. Si disputano al Melbourne Park.

Gli italiani e le italiane in gara agli Australian Open 2024

È una pattuglia piuttosto nutrita quella degli italiani presenti al primo turno degli Australian Open 2024. Grandi speranze sono riposte su Jannik Sinner, numero quattro al mondo e che ha concluso la scorsa stagione guidando l’Italia alla conquista della Coppa Davis e battendo Novak Djokovic in un match che resterà nella storia del tennis italiano. Sinner è numero quattro del tabellone e potrebbe sfidare il fenomeno serbo in semifinale.

In totale sono 13 gli italiani e le italiane qualificati al primo turno degli Australian Open: 7 uomini e 6 donne. Tra gli uomini oltre a Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini ci sono anche Cobolli e Zeppieri provenienti dalle qualificazioni. Per le donne, invece, troviamo la Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Bronzetti, Giorgi ed Errani. Un gruppo nutrito e su cui sono riposte grandi speranze.

Come vedere gli Australian Open 2024 in streaming e in TV su Sky e NowTV

Sky e NowTV ospitano i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 che avranno per le prossime due settimane la programmazione quasi completamente dedicata agli Australian Open 2024. Gli appassionati potranno vedere tutti i match più importanti (comprese semifinali e finali del torneo maschile e femminile) e le partite degli italiani e delle italiane. Oltre che sulla piattaforma satellitare, i due canali sono disponibili anche in streaming su SkyGo per tutti gli abbonati al pacchetto Sport di Sky.

Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili anche su NowTV. L'abbonamento annuale al Pass Sport permette di vedere tutte le migliori partite degli Australian Open e anche tre partite della Serie A, alla Champions League, all'Europa League, alla Formula 1, alla MotoGP, alla NBA e all'Eurolega.

Come vedere gli Australian Open 2024 in streaming e in TV su DAZN

I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili anche su DAZN per gli abbonati al pacchetto Standard o Plus della piattaforma. Si tratta dello stesso pacchetto con cui puoi vedere tutta la Serie A (con ben sette partite in esclusiva per ogni turno di campionato), la Serie B, l'Europa League, la Liga spagnola, l'Eurolega di basket, il campionato italiano di basket (in esclusiva) e i grandi incontri di UFC e boxe. E grazie ai canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 hai accesso agli Australian Open in streaming e anche a tutte le gare di sci alpino.

