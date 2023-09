Come vedere in TV e streaming la quinta giornata di Serie A

Fonte foto: ccat82/123RF.com

Un weekend all’insegna della Serie A. La quinta giornata del massimo campionato calcistico italiano comincia venerdì 22 settembre e si conclude domenica 24 settembre con il classico posticipo delle 20:45. Vedendo il calendario potrebbe sembrare una giornata interlocutoria, ma in realtà nasconde tante partite interessanti e super insidiose per le big. L’Inter, capolista da sola a punteggio pieno e reduce dalla vittoria per 5-1 nel Derby, sarà impegnata domenica alle 12:30 in casa dell’Empoli, ultimo in classifica e che ha appena esonerato Zanetti e ha richiamato Andreazzoli. Una partita sulla carta semplice, ma piena di incognite: l’Empoli è alla ricerca dei primi punti dopo quattro sconfitte consecutive. La Juventus, seconda a 10 punti, se la dovrà vedere fuori casa contro il Sassuolo, mentre il Milan attendo in casa il Verona, una delle rivelazioni di questo inizio di stagione insieme al Lecce. Molto interessante anche la trasferta del Napoli che se la dovrà vedere al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta.

Tutte le partite del quinto turno di Serie A 2023 – 2024 sono in disponibili su DAZN, che anche per questa stagione ha i diritti sull’intero campionato. Su Sky e NOW TV, invece, le partite trasmesse saranno come al solito tre, tra cui il match della domenica a mezzogiorno tra Empoli e Inter.

Quinta giornata Serie A 2023 – 2024: dove vedere le partite clou in TV e streaming

Un quinto turno lungo tre giorni e che si conclude domenica sera con il posticipo delle 20:45 tra Torino – Roma. Si comincia venerdì alle ore 18:00 con la prima partita della giornata: Salernitana – Frosinone. Si continua sempre venerdì, ma alle ore 20:45 con Lecce – Genoa. Due partite molto importanti soprattutto in ottica salvezza. Sabato è la volta di Milan – Verona (ore 15:00), Sassuolo – Juventus (ore 18:00) e Lazio – Monza (ore 20:45). Appuntamento all’ora di pranzo di domenica per Empoli – Inter, mentre alle 18:00 è la volta di Bologna – Napoli. Ecco uno specchietto su dove tutte le partite clou della quinta giornata di Serie A.

Venerdì 22 settembre ore 18:00: Salernitana-Frosinone – Dazn

Venerdì 22 settembre ore 20:45: Lecce-Genoa – Dazn e Sky

Sabato 23 settembre ore 15:00: Milan-Verona – Dazn

Sabato 23 settembre ore 18:00: Sassuolo-Juventus – Dazn

Sabato 23 settembre ore 20:45: Lazio-Monza – Dazn e Sky

Domenica 24 settembre ore 12:30: Empoli-Inter – Dazn e Sky

Domenica 24 settembre ore 15:00: Atalanta-Cagliari – Dazn

Domenica 24 settembre ore 15:00: Udinese-Fiorentina – Dazn

Domenica 24 settembre ore 18:00: Bologna-Napoli – Dazn

Domenica 24 settembre ore 20.45: Torino-Roma – Dazn

Quinta giornata Serie A 2023 – 2024: come vedere le partite su DAZN

Dazn è l’unica soluzione per vedere in TV o in streaming tutti i match del quinto turno della Serie A 2023 – 2024. La piattaforma ha l’esclusiva su ben sette partite, tra cui Milan – Verona, Sassuolo – Juventus, Bologna – Napoli e Torino – Roma. Per poter vedere la Serie A su DAZN bisogna avere uno smart TV o uno dei tanti dispositivi mobile supportati dal servizio (smartphone, computer, tablet), ma soprattutto avere l’abbonamento a uno dei due pacchetti pensati per il calcio: DAZN Standard oppure DAZN Plus (per sapere prezzi e modalità di utilizzo, leggi il nostro approfondimento).

Se hai un abbonamento, guardare la Serie A su DAZN è molto semplice: basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match che si vuole vedere. È necessaria una buona connessione Internet o dati.

Quali partite vedere su Sky e NowTV della quinta giornata di Serie A 2023 – 2024

Anche per questa stagione Sky e NowTV (la piattaforma on demand di proprietà di Sky) trasmettono tre partite per ogni giornata di campionato. In questo quinto turno i match scelti sono Lecce – Genoa (venerdì alle ore 20:45), Lazio – Monza (sabato alle ore 20:45) e Empoli – Inter (domenica alle ore 12:30). Su NowTV è disponibile anche una promo esclusiva: abbonandoti adesso al “Pass Sport” risparmi ben il 33% sul costo mensile (9,99€ invece di 14,99€). Oltre alla Serie A, hai accesso a un numero di contenuti molto ampio: tutta la Serie B, le ultime gare della Formula 1, della MotoGP, i più importanti tornei di tennis, il mondiale di rugby, l’NBA (ricomincia a fine ottobre) e anche l’Eurolega. Clicca sul link qui in basso per non farti scappare questa super promo.

