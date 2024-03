Come vedere in TV e streaming Sinner - Medvedev, semifinale Masters 1000 di Miami

Scopri come guardare in TV e in streaming Sinner - Medvedev, semifinale del Masters 1000 di Miami. Ecco a che ora giocano

Per la semifinale del Masters ATP 1000 di Miami sarà ancora una volta Medvedev – Sinner. Undicesimo scontro tra i due tennisti, con il russo avanti per il momento per il 6-4. Le ultime partite, però, sono state tutta ad appannaggio del giovane tennista italiano, compresa l’indimenticabile vittoria all’Australian Open. Con l’uscita ai quarti di Alcaraz (sconfitto 2-0 da Dimitrov), Sinner ha un’occasione ghiottissima per diventare numero 2 al mondo, ma deve vincere il Masters 1000 di Miami. Sinner non viene da un partite entusiasmanti: contro Griekspoor al terzo turno ha perso il primo set e ha vinto lottando il secondo, agli ottavi ha avuto una partenza a rilento con l’australiano O’Conner, mentre nei quarti vittoria agevole contro l’ostico Machac. Per portare a casa la vittoria contro Medvedev deve alzare la qualità del gioco e dominare in battuta mettendo in difficoltà il russo. L’inizio della partita è fissato per le ore 20:00 italiane di questo venerdì 29 marzo. Un orario perfetto per noi italiani.

La semifinale dell’ATP 1000 di Miami è un’esclusiva Sky e NowTV, così come tutto il torneo. Per vedere in TV o in streaming l’incontro bisogna sintonizzarsi sui canali dedicati al tennis presenti sulla piattaforma satellitare o su quella digitale. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare l’ottima offerta disponibile per NowTV. L’abbonamento al Pass Sport annuale è in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Oltre a tutti i migliori tornei di tennis della stagione, con l’abbonamento a NowTV hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: tre partite di Serie A per ogni giornata, la Serie B, il meglio della Premier League, la Formula 1, la MotoGP, la NBA (stanno iniziando i playoff) e anche l’Eurolega.

A che ora giocano Sinner – Medvedev

L’inizio della partita tra Sinner e Medvedev è fissato alle ore 20:00 italiane di oggi 29 marzo. Un orario perfetto per noi italiani: cena/aperitivo con in sottofondo il match tra il tennista italiano e quello russo. Cosa chiedere di più?

Come vedere in TV Sinner – Medvedev, semifinale Masters 1000 di Miami

La “casa” del tennis in questo 2024 è Sky. L’emittente satellitare ha acquistato i diritti televisivi della gran parte dei tornei più importanti e li trasmette anche sulla piattaforma digitale di NowTV. Un’abbuffata di tennis che non può che far piacere agli abbonati. Per guardare Sinner – Medvedev, semifinale dell’ATP 1000 di Miami, i canali di riferimento sono quelli sporti di Sky dedicati al tennis. Basta sintonizzarsi intorno alle 20:00 e godersi questo grande match. Per chi è abbonato a NowTV, la procedura da seguire è molto simile. Basta aprire l’app installata sul proprio smart TV, inserire le credenziali dell’account e selezionare il canale che sta trasmettendo la partita. Se ancora non siete abbonati, potete approfittare dell’ottimo sconto del 33% per l’abbonamento al Pass Sport di NowTV. Un’occasione unica, basta cliccare sul link qui in basso.

Come guardare in streaming Sinner – Medvedev, semifinale ATP 1000 di Miami

Questo venerdì combacia anche il venerdì pasquale e in molto sono in giro per fare aperitivo o per seguire la processione del venerdì santo. Se siete appassionati di tennis, non vi dovete preoccupare, potete seguire la semifinale tra Sinner e Medvedev anche in streaming. Le soluzioni sono due: l’app di SkyGo disponibile per tutti gli abbonati a Sky, oppure l’app di NowTV. La procedura da seguire è simile: basta fare l’accesso con le proprie credenziali, avere un abbonamento attivo dedicato allo sport e selezionare il canale o il banner dedicato al match. L’app di SkyGo e NowTV sono disponibili oramai per qualsiasi dispositivo mobile e non avrete problemi nel seguire il match in streaming. Per chi non ha un abbonamento, c’è l’offerta per il Pass Sport di NowTV che trovate scontato del 33%.

