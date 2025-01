Dove vedere in TV e streaming le partite della ventesima giornata di Serie A

Fonte foto: naypong/123RF.com

Prima giornata di ritorno per la Serie A 2024-2025. Da quando è stato introdotto il calendario asimmetrico, la prima giornata del girone di ritorno non combacia con la prima del girone di andata. Ed è così che troviamo già partite molto interessanti e da cerchiare con il pennarello rosso. Come ad esempio il derby di Torino previsto per sabato alle ore 18:00. Il Toro in crisi profonda di gioco e di risultati affronta la Juventus. Anche i bianconeri sono nel loro peggior momento dell’anno: infortuni, mercato bloccato, e una sconfitta in Supercoppa italiana contro il Milan che ancora grida vendetta. Entrambi hanno bisogno di punti per rilanciarsi in classifica e per questo sarà come sempre una partita dura e spezzettata. Il ventesimo turno comincia venerdì sera alle ore 20:45 con l’anticipo tra Lazio e Como e si conclude lunedì sera alle ore 20:45 con Monza – Fiorentina. Nel mezzo partite interessanti come Bologna – Roma (domenica alle ore 18;00), Udinese -Atalanta (sabato alle ore 15:00), mentre la capolista Napoli affronta il Verona allo stadio Diego Armando Maradona (domenica alle ore 20:45).

Tutte le partite di questo ventesimo turno sono disponibili su DAZN, sette delle quali in esclusiva. I restanti tre match sono in condivisione con Sky e NowTV che li trasmettono sulle proprie piattaforme. Se ancora non siete abbonati a nessun servizio, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: oggi lo trovi con uno sconto del 40% e lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro.

Ventesima giornata di Serie A: partite e orari

Venerdì 10 gennaio 2025 ore 20:45: Lazio-Como – DAZN

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00: Empoli-Lecce – DAZN

Sabato 11 gennaio 2025 ore 15:00: Udinese-Atalanta – DAZN

Sabato 11 gennaio 2025 ore 18:00: Torino-Juventus – DAZN

Sabato 11 gennaio 2025 ore 20:45: Milan-Cagliari – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 12 gennaio 2025 ore 12:30: Genoa-Parma – DAZN

Domenica 12 gennaio 2025 ore 15:00: Venezia-Inter – DAZN

Domenica 12 gennaio 2025 ore 18:00: Bologna-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 12 gennaio 2025 ore 20:45: Napoli-Verona – DAZN

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 20:45: Monza-Fiorentina – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutte le partite della Serie A su DAZN è necessario essere abbonati al pacchetto Standard o Plus. Le differenze, oltre che nel prezzo, riguardano il numero di dispositivi che possono essere registrati sull’account e la possibilità di guardare contenuti differenti su due reti internet separate.

Abbonandoti a DAZN, oltre a tutti i match della Serie A, hai accesso a tanti altri contenuti sportivi: la Liga spagnola, il campionato portoghese, la FA Cup, la Serie B, il campionato italiano di basket e l’Eurolega. Inoltre, puoi vedere anche i due canali di Eurosport che da domenica 12 dicembre ospiteranno l’Australian Open, il primo torneo del Grande Slam dell’anno.

Quali partite del ventesimo turno vedere su Sky e NowTV

Anche in questo ventesimo turno di Serie A Sky e NowTV trasmetteranno tre partite:

Milan – Cagliari, sabato alle ore 20:45

Bologna – Roma, domenica alle ore 18:00

Monza – Fiorentina, lunedì alle ore 20:45.

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky possono seguire i tre match anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. Chi, invece, è abbonato al PassSport di NowTV può utilizzare l’omonima app per guardare i match mentre è fuori casa. Se ancora non avete nessun abbonamento, potete approfittare dell’ottima offerta disponibile per NowTV: il PassSport è scontato del 40%. Hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato: oltre alla Serie A, puoi vedere i migliori match della Premier League, della BundesLiga, la NBA, l’Eurolega di basket, la Formula 1, la MotoGP, i migliori tornei di tennis e anche i due canali di Eurosport che trasmetteranno gli Australian Open.

