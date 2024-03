Scopri come vedere la ventottesima giornata di Serie A in TV e in streaming su DAZN, Sky e NowTV. Ecco il calendario della giornata

L’Inter oramai può iniziare a fare il countdown per la vittoria dello Scudetto. Con 15 punti di vantaggio e con undici giornate al termine, gli uomini di Simone Inzaghi hanno una probabilità altissima di diventare i prossimi Campioni d’Italia. Merito di una seconda parte di stagione praticamente perfetta e di una Juve che è crollata tra fine gennaio e questo inizio di marzo. Vantaggio che può anche aumentare in questa ventottesima giornata: l’Inter affronta il Bologna fuori casa, con un occhio di riguardo anche alla Champions League (i neroazzurri saranno impegnati mercoledì contro l’Atletico Madrid), mentre la Juventus affronta l’Atalanta all’Allianz Stadium. Il Milan terzo in classifica gioca in casa contro l’Empoli in cerca di punti per la salvezza. Giornata importante anche in ottica salvezza con gli scontri diretti tra Cagliari – Salernitana, Sassuolo – Frosinone e Lecce – Verona.

Tutti match del ventottesimo turno sono disponibili in esclusiva su DAZN, mentre Sky e NowTV trasmetteranno come sempre i classici tre match. Puoi vedere le partite sia in streaming sia sul televisore utilizzando le varie app o la piattaforma satellitare di Sky.

Calendario ventottesima giornata Serie A: orari e partite

Questo ventottesimo turno di Serie A può rivelarsi il turning point della stagione. Non tanto per lo Scudetto, dove il discorso sembra oramai chiuso definitivamente con l’Inter che ha un vantaggio di bene 15 punti sulla Juventus, bensì per la zona retrocessione, con un paio di scontri diretti che potrebbero incidere molto a fine stagione.

La ventottesima giornata comincia venerdì 8 marzo alle ore 20:45 con il primo anticipo tra Napoli – Torino, con i partenopei che martedì saranno impegnati in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. Cagliari – Salernitana, primo sconto salvezza di questa giornata, apre il sabato alle 15:00, insieme all’altro scontro salvezza tra Sassuolo e Frosinone. Alle 18:00 è la volta di Bologna – Inter, due tra le formazioni più in forma del momento. Il Bologna vuole cavalcare questo momento magico e conquistare altri punti che la porterebbero il prossimo anno in Champions League. Alle 20:45 il Genoa ospita in casa il Monza. Il lunch game della domenica è Lecce – Verona che mette in palio punti importanti per la salvezza, mentre alle 15:00 il Milan ospita l’Empoli. Alle 18:00 la Juventus – Atalanta è una sfida ad alta quota, mentre alle 20:45 sconto per un posto in Europa tra Fiorentina e Roma, reduci da due vittorie nelle partite in Europa. La ventottesima giornata si chiede alle 20:45 con Lazio – Udinese.

Venerdì 8 marzo ore 20:45: Napoli-Torino – Dazn e Sky

Sabato 9 marzo ore 15:00: Cagliari-Salernitana – Dazn

Sabato 9 marzo ore 15:00: Sassuolo-Frosinone – Dazn

Sabato 9 marzo ore 18:00: Bologna-Inter – Dazn

Sabato 9 marzo ore 20:45: Genoa-Monza – Dazn e Sky

Domenica 10 marzo ore 12:30: Lecce-Verona – Dazn e Sky

Domenica 10 marzo ore 15:00: Milan-Empoli – Dazn

Domenica 10 marzo ore 18:00: Juventus-Atalanta – Dazn

Domenica 10 marzo ore 20:45: Fiorentina-Roma – Dazn

Lunedì 11 marzo ore 20:45: Lazio-Udinese – Dazn

Come vedere il ventottesimo turno di Serie A su DAZN

Tutti i match del ventottesimo turno di Serie A 2023 – 2024 sono disponibili solamente su DAZN. È necessario avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus, che si differenziano solamente per il numero di dispositivi che puoi registrare sull’account e quante persone possono utilizzare il profilo in contemporanea utilizzando due reti differenti. Con l’abbonamento a DAZN, oltre tutta la Serie A, hai accesso anche alla Serie B, alla Liga spagnola, all’Europa League, ai migliori incontri di pugilato e arti marziali e anche ai canali di Eurosport. Abbonati ora cliccando sul link qui in basso.

Quali partite del ventottesimo turno di Serie A trasmette Sky e NowTV

Anche in questa giornata Sky e NowTV trasmettono tre partite della Serie A. La scelta è ricaduta su:

Napoli – Torino (venerdì alle ore 20:45);

Genoa – Monza (sabato alle ore 20:45);

Lecce – Verona (domenica ore 12:30).

Gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky possono vedere i match sia sulla piattaforma satellitare sia in streaming utilizzando l’app di SkyGo. Anche con NowTV puoi guardare i match in TV o in streaming sul dispositivo mobile utilizzando l’apposita app. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: solo oggi lo paghi il 33% in meno ed è come avere quattro mesi gratis. Hai accesso a un numero di contenuto praticamente sterminato: oltre alla Serie A, tutta la Serie B, il meglio della Premier League, la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la MotoGP e anche il meglio del tennis mondiale, compresi tutti i tornei in cui è impegnato Sinner.

