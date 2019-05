Come velocizzare il PC migliorando Chrome

3 Maggio 2019 - Pur essendo il browser più utilizzato al mondo, sia su PC sia su smartphone, e da più parti considerato come il migliore del settore, Chrome soffre di un “difetto” tutt’altro che trascurabile. Il browser di Google è particolarmente “goloso” di risorse del computer: basta aprire Gestione attività per accorgersi di quanto pesi in termini di RAM occupata e potenza di calcolo impiegata.

Così, anche se potrà sembrare strano o addirittura assurdo, Chrome può essere una delle cause principali di un computer lento. Grazie ad alcuni accorgimenti e trucchi Chrome, però, è possibile ridurre il consumo di risorse e ottimizzarne così il funzionamento. In questo modo riuscirai a velocizzare il PC senza dover rinunciare all’esperienza di navigazione garantita dal browser di Google. Si tratta di piccoli accorgimenti che non richiedono particolari conoscenze tecnologiche e, proprio per questo, alla portata di chiunque.

Aggiorna Chrome

La prima cosa da fare per velocizzare il PC è controllare se Chrome sia aggiornato all’ultima versione. I problemi con il consumo eccessivo di risorse, infatti, potrebbero dipendere da alcuni glitch o bug presenti in una vecchia versione di Chrome e corretti nelle release successive. Per verificare questa ipotesi, clicca sul pulsante del menu (i tre puntini in alto a destra), portate il cursore su Guida e, nel menu che compare, scegliere Informazioni su Chrome. Si aprirà una nuova finestra e il browser di Big G avvierà il controllo della versione e, nel caso ci siano aggiornamenti, li scaricherà automaticamente e chiederà di riavviare il software.

Controllare il task manager di Chrome

Il tool Gestione risorse di Windows 10 non è l’unico strumento che vi permette di controllare le risorse utilizzate dal browser di Google. Lo stesso Chrome ha uno strumento analogo, chiamato Task Manager, che ti permetterà di controllare il “peso” di ogni singola scheda o finestra del browser che avete aperto. Non dovrai far altro che cliccare sull’icona del menu (i tre puntini in alto a destra), portare il cursore sulla voce Altri strumenti e, successivamente, cliccare su Task manager. Nel giro di qualche istante si aprirà una nuova finestra, nella quale verificare la memoria RAM occupata, le risorse della CPU impiegate e altre informazioni di questo genere.

Rimuovi estensioni pericolose e malware

Non sono in molti a saperlo, ma Chrome ha una sorta di software antimalware interno che può esserti di grande aiuto a verificare se il tuo sistema o il tuo browser hanno un virus. Nella gran parte dei casi, infatti, la causa principale di un PC lento è un’infezione malware di qualunque genere. Per verificarlo, apri una nuova scheda, inserisci la stringa chrome://settings/cleanup nella barra degli indirizzi e premi sul tasto “Invio” della tastiera. Nella nuova schermata che compare, clicca sul pulsante Trova e attendi che la scansione sia completata: al termine Chrome ti avviserà di eventuali estensioni pericolose o malware da rimuovere.

Gestisci in maniera corretta le schede

Come avrai capito, il consumo di risorse da parte di Chrome è direttamente proporzionale al numero di schede aperte. Maggiore il numero di tab, maggiore la RAM occupata e la capacità di calcolo impiegata dal browser di Google. Per liberare risorse e velocizzare PC, quindi, basterà chiudere le schede inutilizzate e il gioco è fatto. Nel caso in cui tu non possa farlo, però, dovrai avviare un’accorta gestione delle schede, in modo che tu riesca a liberare RAM senza esser costretto a chiudere nulla. Come? Installando delle estensioni per Chrome che ti permettono di gestire le tab per diminuire la loro “impronta”. Tab Wrangler, The Great Suspender e OneTab sono le tre migliori estensioni del loro genere: chiudono o interrompono il funzionamento delle schede inutilizzate, consentendoti di riaprirle in maniera semplice e immediata quando ti serviranno nuovamente.