Con il nuovo TV Box Vodafone basta la voce per trovare film e serie TV

Si chiama TV Box Pro ed è il nuovo TV Box di Vodafone che, rispetto al precedente, offre una funzione molto attesa: il controllo vocale. Il box è anche diverso esteticamente, con un design più compatto e moderno e, soprattutto, ha una interfaccia ridisegnata che modifica in meglio il modo di utilizzarlo.

Il nuovo TV Box Pro sarà incluso nelle offerte Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento, mentre chi ha già a casa il vecchio modello può chiedere il nuovo pagando 59 euro e restituendo il TV Box che ha già. Con il nuovo TV Box Pro Vodafone mira ad offrire una esperienza d’uso più immediata della sua offerta Vodafone TV, anche per i più piccoli che non sanno ancora leggere e scrivere. A loro è dedicata anche la nuova area Kids, che debutta insieme al TV Box Pro e permette ai genitori di impostare quali contenuti possono vedere in autonomia i bambini.

Come funziona Vodafone TV col nuovo TV Box Pro

Vodafone TV è disponibile per tutti i clienti Vodafone Fibra con tre offerte diverse: Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment a 12 euro al mese, Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport a 30 euro al mese e Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment a 40 euro al mese.

D’ora in poi chi sottoscrive una delle ultime due offerte avrà il nuovo TV Box Pro che, come il precedente modello, è compatibile con la risoluzione 4K e il DVB-T2. Vodafone TV è infatti una piattaforma ibrida per vedere sia i canali del digitale terrestre che i contenuti on demand dei principali servizi di streaming.

Tramite le rispettive app, infatti, i clienti Vodafone TV possono vedere la programmazione di Netflix, Prime Video, NOW, CHILI, Infinity, YouTube e altre piattaforme.

Il nuovo telecomando del TV Box Pro

Il telecomando di Vodafone TV Box Pro ha due tasti dedicati a Netflix ed Amazon Prime Video, mentre tutte le altre app sono accessibili dall’interfaccia software. Sul telecomando c’è anche il tasto per attivare il microfono e impartire i comandi vocali.

L’impostazione è molto simile a quella di Google TV perché entrambe le piattaforme sono in pratica degli aggregatori di contenuti ricercabili dall’utente. E’ quindi possibile attivare il microfono e impartire il comando “Fammi vedere una commedia" per vedere sullo schermo tutte le commedie presenti su tutti i servizi ai quali si è abbonati.

Vodafone TV: la nuova area Kids

Vista la semplicità di utilizzo di questa interfaccia, utilizzabile dopo un brevissimo ciclo di apprendimento anche da un bambino, risulta fondamentale il parental control incluso nell’area Kids. I genitori possono creare un profilo bambino e impostare una fascia d’età, in base alla quale verranno poi proposti al bambino solo i contenuti adatti a quell’età.