Condizionatore portatile al minimo storico: a questo prezzo è un affare

In questa rovente estate uno dei compagni più fedeli è sicuramente il climatizzatore. L’unica ancora di salvezza contro l’afa e il caldo. Purtroppo non in tutte le abitazioni è possibile montare un climatizzatore fisso e in questi casi le uniche soluzioni sono due: un ventilatore oppure un condizionatore portatile. La seconda scelta è sicuramente la migliore per chi cerca refrigerio in tutta la stanza e non solo in un’area ristretta. In questi ultime settimane su Amazon troviamo molte offerte interessanti per i condizionatori portatile, ma purtroppo tutte finiscono nel giro di pochissime ore a causa dell’altissima richiesta.

Da oggi troviamo questo condizionatore portatile Pasapair in offerta con un super sconto del 33% che fa risparmiare ben 140€. Il condizionatore ha una triplice funzione: raffredda la stanza, la deumidifica oppure lo si può utilizzatore a mo’ di ventilatore. La scelta dipende molto dalla situazione e dalla temperatura esterna: in questi giorni la funzione climatizzatore è sicuramente la più apprezzata. Come tutti i condizionatori portatili ha la necessità di avere uno sbocco all’esterno per il tubo di scarico: la soluzione migliore è farlo passare attraverso la finestra.

Condizionatore portatile Pasapair: le funzionalità e le caratteristiche

Il condizionatore portatile in offerta oggi su Amazon ha tutte le carte in regola per diventare il vostro nuovo migliore amico. Non a casa ha ricevuto il bollino "Amazon’s choice" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni standard di qualità. Il condizionatore portatile una potenza di 9.000BTU, quanto basta per raffreddare in pochi minuti una stanza di 33 metri quadrati. Come già anticipato, il dispositivo ha una triplice funzione in base alle proprie necessità: può raffreddare una stanza, essere utilizzato come ventilatore oppure come deumidificatore. Utilizzando questa ultima funzione è in grado di rimuovere fino a 30L di umidità dall’aria (ideale per le stanze fino a 45 metri quadrati).

Il funzionamento è molto semplice, tutto viene impostato tramite i controlli touch presenti in alto: dall’accensione, alla scelta della temperatura e delle modalità di utilizzo. Si può decidere anche la direzione dell’aria sia verticalmente sia orizzontalmente muovendo le tapparelle apposite. Incluso c’è anche un telecomando per impostare temperatura e velocità direttamente seduti dal divano. Si può programmare l’accensione del condizionatore anche tramite il timer, in modo da avere la stanza fresca poco prima di rientrare a casa.

Essendo un condizionatore portatile, nella parte inferiore sono presenti quattro ruote girevoli che rendono il lavoro molto semplice. Altro aspetto molto interessante da considerare è l’utilizzo del gas refriggerante R290 che rispetto a molti altri è rispettoso dell’ambiente.

Condizionatore portatile in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Le caratteristiche di questo dispositivo spiegano il prezzo di listino piuttosto elevato e che sfiora i 500€. Fortunatamente oggi troviamo il condizionatore portatile Pasapair in offerta con uno sconto di ben il 33% e costa 279,99€. Il risparmio è di circa 140€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La spedizione viene curata direttamente da Amazon.

Condizionatore portatile