Ariete, i condizionatori portatili con pompa di calore mai così convenienti: prezzo crollato

Non solo in piena estate. I condizionatori portatili possono tornare molto utili anche in inverno, quando le temperature calano e dentro casa si iniziano a battere i denti. Molti di questi elettrodomestici sono infatti dotati di pompa di calore e, oltre a raffrescare le stanze, possono anche riscaldarle.

È il caso dell’Ariete Polar 10 e dell’Ariete Polar 12, ottimi quando fa caldo e c’è bisogno di rinfrescarsi, ma altrettanto validi in pieno inverno e si vuole far velocemente salire la temperatura all’interno di casa. Grazie alla loro pompa di calore ad alta efficienza, infatti, i condizionatori portatili dello storico marchio italiano richiedono pochissimo tempo per far salire di qualche grado la temperatura della stanza, garantendo così consumi energetici contenuti. Lo sconto di oggi su Amazon, poi, fa scendere il prezzo al minimo storico, permettendo di risparmiare alcune centinaia di euro su entrambi i dispositivi.

Ariete Polar 10 e Ariete Polar 12: caratteristiche e funzionalità

Scheda tecnica alla mano, il Polar 10 e il Polar 12 di Ariete sono di fatto identici. Certo, cambia l’estetica dei due condizionatori portatili con pompa di calore, ma sul fronte delle funzionalità siamo sullo stesso livello. La grande differenza sta nella potenza di raffrescamento: come indicano i nomi, il Polar 10 ha una potenza di 10.000 BTU; il Polar 12 di 12.000 BTU. Ciò vuol dire che il primo rende al meglio in stanze di circa 25 metri quadrati, mentre il secondo riesce a raffrescare o riscaldare anche ambienti di 30 metri quadrati.

Entrambi i dispositivi presentano la console dei comandi sulla parte superiore, dove è presente anche un piccolo display. In alternativa, sarà possibile cambiare modalità di funzionamento o aumentare la velocità delle ventole sia tramite il telecomando sia attraverso l’app per smartphone. Il Polar 10 e il Polar 12 sono infatti dotati di connettività Wi-Fi: sarà così possibile controllarli a distanza e accenderli (o spegnerli) anche quando siamo fuori casa.

Ariete, condizionatori portatili con pompa di calore al minimo storico: sconto e prezzo

Non solo estremamente funzionali e smart: i condizionatori portatili Ariete Pola 10 e Ariete Polar 12 sono anche molto convenienti. Merito dello sconto top su Amazon che fa letteralmente crollare il prezzo. Acquistandoli oggi sarà possibile risparmiare il 44% sul prezzo di listino: il Polar 10 costa 240,53 euro anziché 428 (più di 180€ in meno); il Polar 12 costa 294,72 euro anziché 528 euro (risparmio di 230 euro circa). C’è anche la possibilità di pagarli a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva direttamente nella fase di check-out. Un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo.

