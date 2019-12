Coop Voce non funziona la rete dati, cosa sta succedendo

6 Dicembre 2019 - Coop Voce è down. Dalle prime ore di questa mattina 6 dicembre 2019 i clienti di Coop Voce segnalano problemi con la connessione internet dello smartphone: non si riesce a navigare e la rete dati è assente. Un brutto risveglio per migliaia di clienti in tutta Italia.

Il problema sembra essere generalizzato in tutto il Bel Paese: le segnalazioni presenti su downdetector.it, sito che raccoglie le lamentele degli utenti, arrivano dal Nord al Sud, dalla Lombardia alla Sicilia. Cosa sta succedendo? Per il momento non si conoscono le cause del disservizio: Coop Voce è un operatore virtuale e si appoggia sulla rete TIM. Come detto, il problema riguarda principalmente la rete dati, con gli utenti che non riescono a connettersi a Internet e a navigare. In alcuni casi la rete Coop Voce è completamente down non permettendo agli utenti nemmeno di chiamare. Un problema grave che sicuramente i tecnici di Coop Voce stanno cercando di risolvere il prima possibile.

Perché Coop Voce non fa navigare su internet

Coop Voce non funziona e non permette agli utenti di connettersi alla rete dati del proprio abbonamento. Un problema che sta colpendo tutti i clienti dell’operatore telefonico virtuale, dal Nord al Sud. Coop Voce si appoggia sull’infrastruttura TIM e quindi il disservizio potrebbe riguardare entrambi gli operatori telefonici, sebbene finora gli utenti TIM non hanno segnalato nessun disservizio.

Leggendo le segnalazioni degli utenti sui social network e sui forum online, il disservizio riguarda soprattutto la rete dati, ma in alcuni casi Coop Voce non funziona completamente, non permettendo nemmeno di effettuare le chiamate. Per il momento non si conoscono i motivi del down della rete, ma sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolverlo il più velocemente possibile. Vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 10:40. Il servizio è tornato a funzionare.