Cosa accadrà in Emily in Paris 4

La terza stagione di Emily in Paris si è da poco conclusa ed è già tempo di pensare a cosa potrebbe accadere nel prossimo capitolo, il quarto. La serie Netflix è protagonista di un fenomeno curioso: fin dall’uscita della prima stagione è infatti associata all’espressione hate-watching, che descrive l’atto di guardare una serie (oppure un film, uno show…) solo per deriderne la scarsa qualità e l’assurdità della trama. Al di là del fatto che venga seguita per odio o per amore, comunque, Netflix ha rinnovato la serie per la quarta stagione.

Emily in Paris, come finisce la terza stagione

Nel finale di stagione di Emily in Paris 3 (attenzione, seguono spoiler!) Camille manda all’aria il matrimonio con Gabriel, perché a suo dire l’uomo è innamorato di Emily e l’avrebbe portata all’altare solo perché si sentiva in obbligo. A questo punto, cosa accadrà nella quarta stagione? Qualche anticipazione è arrivata da Darren Star, già creatore di Sex and the City e Beverly Hills 90210 e produttore e creatore di Emily in Paris.

Emily in Paris 4, le anticipazioni

In base a quanto dichiarato da Darren Star, la storia della quarta stagione non è ancora stata definita, ma ci sono alcune considerazioni che è già possibile fare. Ad esempio, non è affatto detto che Emily e Gabriel finiranno uno nelle braccia dell’altra… Invece, Camille potrebbe essersi innamorata di un’altra persona e la decisione di mandare a monte le nozze avrebbe alla base anche un senso di insoddisfazione esistenziale. La donna è però incinta del figlio di Gabriel, un fatto che, come sottolineato da Star, renderà lo sviluppo della storia più complicato.

La trama della quarta stagione porterà avanti anche la vicenda di Sylvie e Laurent, che permetterà di affrontare il tema dei rapporti tossici. Nei nuovi episodi, inoltre, Mindy andrà all’Eurovision con il brano Mon Soleil e, sul fronte della vita sentimentale, sarà divisa tra Nico e Benoit.

Emily in Paris: il ruolo di Sofia

Nella quarta stagione di Emily in Paris tornerà anche Sofia e ci sarà spazio per approfondire il rapporto con Camille. «Improvvisamente era qualcosa che sembrava non solo più interessante, ma anche molto vicino al personaggio e qualcosa che sembrava mancare dalla serie», ha dichiarato Star. «Mi piace vedere i due personaggi insieme. Sembra che nel loro rapporto ci sia più passione rispetto a quello tra Camille e Gabriel, che sembra un rapporto che lei ha inseguito per tanto tempo e che pensava fosse quello giusto, ma con Sofia qualcosa si è aperto, non solo per quanto riguarda la sua sessualità, ma anche per i sentimenti e la passione».

Ci sarà una quinta stagione?

È impossibile oggi dire se la quarta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima, soprattutto considerando il fatto che Netflix proprio in queste settimane ha cancellato alcune serie di discreto successo. Non è ancora nota nemmeno la possibile data di uscita del quarto capitolo. Darren Star, però, ha già messo le mani avanti: la quarta stagione non è pensata per essere la fine della storia e, a suo dire, la serie potrebbe andare avanti.