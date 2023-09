Cosa aspettarsi da Amazing Fabio De Luigi

Fonte foto: Prime Video

Anni fa l’avremmo forse chiamata candid camera, oggi è "One Prank Show Original": in pratica, uno show di scherzi. Così almeno si presenta al pubblico Amazing – Fabio De Luigi, il nuovo comedy special che vede protagonista l’attore comico Fabio De Luigi e in uscita fra alcune settimane su Prime Video. Diretto da Alessio Muzi, lo show è scritto da Giovanni Todescan con Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, lo stesso Fabio De Luigi, Leonardo Parata e Marco Curti. Ecco cosa aspettarsi da questa nuova produzione italiana.

Amazing Fabio De Luigi: com’è

Amazing – Fabio De Luigi presenta il protagonista Fabio De Luigi alle prese con una serata molto speciale. L’attore ha infatti ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe volentieri a meno, preferendo evitare celebrazioni imbarazzanti.

Eppure, suo malgrado De Luigi si ritrova in un lussuoso hotel e, insieme agli spettatori, scoprirà che il premio alla carriera altro non è che un espediente per un viaggio comico e onirico ricco di sorprese. Alla fine la meritata statuetta arriverà davvero, ma nel mezzo ci saranno numerosi amici e amiche celebri con cui ridere. Tra gli altri, infatti, allo show partecipano Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono e Marco Mengoni.

Quando esce Amazing – Fabio De Luigi

Prodotto da Fremantle Italia, Amazing – Fabio De Luigi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 3 novembre 2023.

Le prossime uscite comedy su Prime Video

Oltre ad Amazing – Fabio De Luigi, Prime Video ha in programma numerose uscite comedy per i prossimi mesi. Il 23 ottobre arriva ad esempio il film Mafia Mamma, in cui una donna proveniente dalla periferia americana si reca a Roma perché ha inaspettatamente ereditato l’impero mafioso di suo nonno, che aveva disconosciuto. Il desiderio in punto di morte dell’uomo, però, è stato che fosse proprio la nipote americana a prendere le redini dei suoi affari. Come è facile immaginare, la sua vita cambia radicalmente… anche perché ci sono dei sicari che cercano costantemente di assassinarla. Nel cast ci sono Toni Collette e Monica Bellucci.

Saranno da ridere anche con la seconda stagione di Prova Prova Sa Sa, il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano, e con Gigolò per caso, miniserie con Pietro Sermonti e Christian De Sica in cui Alfonso (Sermonti) scopre che il padre malato, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale, gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. Alfonso decide di seguire le orme paterne, scoprendo una nuova versione di sé.

Entrambi questi titoli usciranno su Prime Video entro la fine dell’anno, così come Elf Me: in questo film Lillo Petrolo è Trip, un elfo al servizio di Babbo Natale che decide di aiutare Elia, un ragazzino braccato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia in difficoltà. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti.