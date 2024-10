Cosa c'è di nuovo a ottobre 2024 su Prime Video

Tra le novità ci sono Citadel: Diana, il remake australiano di The Office e le nuove stagioni di The Devil’s Hour e The Legend of Vox Machina

L’autunno inizia con una scarica di adrenalina su Prime Video. Tra le più attese novità di ottobre 2024 sulla piattaforma c’è infatti Citadel: Diana, la serie Original italiana con protagonista Matilda De Angelis che arricchisce il franchise internazionale Citadel creato dai fratelli Russo.

Arrivano nelle prossime settimane anche la terza stagione di The Legend of Vox Machina, composta da dodici episodi in uscita settimanalmente; e la seconda stagione di The Devil’s Hour.

Per gli appassionati del genere comedy, invece, l’uscita da non perdere è il remake australiano di The Office, dove per la prima volta il ruolo iconico del boss Michael Scott è interpretato da una donna, l’attrice comica Felicity Ward.

I film di ottobre 2024 su Prime Video

Tra i film in arrivo questo mese sulla piattaforma di streaming c’è Challengers, diretto da Luca Guadagnino e con Zendaya protagonista. Una novità è invece il thriller psicologico House of Spoils, film Original che racconta la storia di un’ambiziosa chef (interpretata da Ariana DeBose) che apre il suo primo ristorante ma deve fare i conti, tra le altre cose, con il potente spirito del precedente proprietario che minaccia di sabotarla.

È nuovo anche Brothers, film sul folle viaggio on the road di un ex criminale (Josh Brolin) e di suo fratello gemello (Peter Dinklage) per mettere a segno il grande colpo delle loro vite. Tra fughe rocambolesche e disavventure di ogni tipo, i due dovranno provare a ricostruire il proprio legame familiare prima di uccidersi a vicenda. Questi gli altri film in uscita:

1° ottobre : Mangia prega ama, James Bond – la saga completa, Cinquanta sfumature – la trilogia, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, Rombo di tuono, Missing in Action, Scarface, Underworld – la saga completa

: Mangia prega ama, James Bond – la saga completa, Cinquanta sfumature – la trilogia, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, Rombo di tuono, Missing in Action, Scarface, Underworld – la saga completa 3 ottobre: House of Spoils

House of Spoils 4 ottobre: Ancora una possibilità

Ancora una possibilità 7 ottobre: Challengers

Challengers 15 ottobre: Ghostbusters – Minaccia glaciale, Conan the Barbarian, Spiral – L’eredità di Saw, The Wolf of Wall Street

Ghostbusters – Minaccia glaciale, Conan the Barbarian, Spiral – L’eredità di Saw, The Wolf of Wall Street 16 ottobre: Brian Banks – La partita della vita, Hostel, Gothika

Brian Banks – La partita della vita, Hostel, Gothika 17 ottobre: Brothers

Brothers 23 ottobre: The Punisher, Punisher – Zona di guerra

The Punisher, Punisher – Zona di guerra 24 ottobre: Canary Black

Canary Black 26 ottobre: Immaculate – La prescelta La profezia del male

Immaculate – La prescelta La profezia del male 30 ottobre : Anonymous, Monster Hunter

: Anonymous, Monster Hunter 31 ottobre: Apocalipsis Z: El Principio Del Fin

Le serie tv di ottobre 2024 su Prime Video

Tra le nuove serie in arrivo su Prime Video nelle prossime settimane c’è, tra le altre, Like A Dragon: Yakuza, serie basata sull’omonimo videogioco che racconta la vita di gangster e abitanti del quartiere di Kamurochō, un sobborgo fittizio modellato sul realmente esistente quartiere di Kabukichō. I primi episodi escono il 24 ottobre, gli ultimi tre il 31. Ecco le altre serie tv, anime e show da vedere questo mese.

1° ottobre: I cavalieri dello Zodiaco 2 e 3

I cavalieri dello Zodiaco 2 e 3 3 ottobre: The Legend of Vox Machina 3

The Legend of Vox Machina 3 8 ottobre: Killer Cakes

Killer Cakes 10 ottobre: Citadel Diana

Citadel Diana 15 ottobre: L’uomo tigre 2

L’uomo tigre 2 18 ottobre: The Office

The Office 19 ottobre: The Devil’s Hour 2

The Devil’s Hour 2 20 ottobre: One Piece 1

One Piece 1 24 ottobre: The Pasta Queen, Like a Dragon Yakuza

The Pasta Queen, Like a Dragon Yakuza 25 ottobre: Ken il guerriero

Ken il guerriero 31 ottobre: Demon Slayer 3