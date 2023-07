Cosa c'è di nuovo su Netflix a luglio 2023

Fonte foto: Netflix

A luglio 2023 su Netflix non mancano le novità. Sicuramente c’è molta attesa per l’uscita, nella seconda metà del mese, del volume 2 della terza stagione di The Witcher. Tra i titoli in arrivo ci sono inoltre il documentario WHAM!, sul celebre duo degli anni Ottanta, e la docuserie Il Principe, che ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Per quanto riguarda i film, tra le novità bisogna segnalare Hanno colpito Tyrone, un giallo pulp in cui un improbabile trio (Boyega, Foxx e Parris) si mette sulle tracce di un complotto governativo. Ecco le altre serie tv e i film in arrivo.

I film di luglio 2023 su Netflix

Nella commedia Il profumo dell’oro un operaio assolutamente determinato a trarre profitto dal suo lavoro ingrato si improvvisa trafficante di profumi di lusso. Paradise, invece, è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro non troppo lontano in cui è possibile trasferire anni di vita da una persona all’altra in cambio di denaro. I protagonisti sono i coniugi Elena e Max: hanno una vita quasi perfetta, ma un giorno si trovano di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non possono permettersi. Elena, dunque, è costretta a “pagare” con 40 anni della sua vita. Max cerca di recuperare gli anni perduti della compagna, ma nulla sarà più come prima. Ecco tutti gli altri film di luglio 2023 su Netflix.

1° luglio : Radioactive

: Radioactive 3 luglio : Unknown: La piramide perduta

: Unknown: La piramide perduta 4 luglio : Tom Segura: Sledgehammer, Corro da te

: Tom Segura: Sledgehammer, Corro da te 5 luglio : WHAM!

: WHAM! 6 luglio : Il profumo dell’oro

: Il profumo dell’oro 7 luglio : The Out-Laws – Suoceri fuorilegge

: The Out-Laws – Suoceri fuorilegge 10 luglio : Unknown: Soldati robot

: Unknown: Soldati robot 14 luglio : Bird Box: Barcellona

: Bird Box: Barcellona 17 luglio : Unknown: La grotta della scoperta

: Unknown: La grotta della scoperta 21 luglio : Hanno clonato Tyrone, Scream

: Hanno clonato Tyrone, Scream 24 luglio : Unknown: La macchina del tempo cosmica

: Unknown: La macchina del tempo cosmica 27 luglio : Paradise, La Dama del Silencio

: Paradise, La Dama del Silencio 28 luglio: Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film

Le serie tv di luglio 2023 su Netflix

Oltre alle serie già citate, a luglio 2023 su Netflix arrivano la seconda stagione di Avvocato di difesa – The Licoln Lawyer, la terza stagione di Il colore delle magnolie e il secondo capitolo di D.P. Tra le novità c’è invece Capitano Fall, serie animata in cui un inesperto capitano dal cuore d’oro si trova a sua insaputa alla guida di una nave dedita al contrabbando. Gli uomini del cartello internazionale intendono usarlo come capro espiatorio nel caso in cui le autorità scoprano i loro affari.