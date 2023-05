Cosa c'è di nuovo su Netflix a maggio 2023

Serie tv, film, documentari, reality show: a maggio 2023 su Netflix non mancano le novità. Una delle uscite più attese è probabilmente La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, spinoff e prequel della famosa serie tv firmata Shonda Rhimes tutta incentrata sulla storia di Queen Charlotte. Sono in arrivo anche il documentario-verità sulla vita e sulla morte della modella degli anni Novanta Anna Nicole Smith, la nuova serie XO, Kitty, la sesta stagione di Selling Sunset e Fubar, serie di azione e spionaggio che ha per protagonista Arnold Schwarzenegger.

I film di maggio 2023 su Netflix

Oltre a The Suicide Squad – Missione Suicida, tra i film in arrivo su Netflix a maggio 2023 c’è The Mother, un thriller in cui Jennifer Lopez veste i panni di un’assassina che, dopo anni di latitanza, esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato. In Blood & Gold, invece, alla fine della Seconda guerra mondiale un disertore tedesco rimane coinvolto in una battaglia contro truppe delle SS che sono in cerca di oro nascosto.

5 maggio : The Suicide Squad – Missione suicida

: The Suicide Squad – Missione suicida 9 maggio : Hannah Gadsby: Something Special

: Hannah Gadsby: Something Special 11 maggio : Royalteen: la principessa Margrethe

: Royalteen: la principessa Margrethe 12 maggio : The Mother

: The Mother 13 maggio : Un amore a 5 stelle

: Un amore a 5 stelle 16 maggio : Anna Nicole Smith: la vera storia

: Anna Nicole Smith: la vera storia 22 maggio : The Hunt, Emma

: The Hunt, Emma 23 maggio : Wanda Sykes: I’m An Entertainer

: Wanda Sykes: I’m An Entertainer 26 maggio : Blood & Gold

: Blood & Gold 31 maggio: Mixed by Erry

Le serie di maggio 2023 su Netflix

Tra le nuove serie in uscita a maggio 2023 su Netflix c’è Dance Brothers: Roni (interpretato da Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala) sono due fratelli che cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti, ma scoprono che non è facile conciliare ambizioni, relazioni ed esigenze commerciali. Tra le docuserie c’è Merepeople: sirene per lavoro, che racconta l’affascinante mondo degli intrattenitori subacquei e di chi ha costruito una carriera sul travestirsi da sirena, appunto. Nel documentario a puntate Victim/Suspect, invece, la giornalista Rae de Leon racconta di giovani donne che denunciano di essere vittime di violenza sessuale e che, invece di trovare giustizia, sono accusate e perseguitate.