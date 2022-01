Cosa cambia tra Samsung Galaxy S21 e S21 FE

Qualche giorno fa Samsung ha lanciato sul mercato il suo nuovo smartphone che rappresenta un’evoluzione del suo prodotto di punta dello scorso anno, il Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE si presenta come un prodotto di quella che potremmo considerare una fascia media di lusso: il prezzo di partenza è un po’ alto, rispetto ad altri dispositivi sul mercato, ma di solito questo modello è utilizzato per molte promozioni e subisce forti sconti. In questo momento si trova tranquillamente sul mercato ad un prezzo che è di 100 euro inferiore rispetto a quello ufficiale.

Stesso processore, schermo quasi identico

Ciò che conta davvero è che il processore di Galaxy S21 FE è lo stesso di S21, ovvero il potentissimo Exynos 2100, in alcuni mercati, invece, viene proposto con la soluzione di Qualcomm Snadpragon 2100. La scheda grafica è identica tra i diversi modelli.

Lo schermo è una sorta di via di mezzo tra Galaxy S21 e S21+: la diagonale da 6.4 pollici nella pratica si traduce in uno smartphone con display grande, ma comunque maneggevole. La tecnologia dello schermo è la stessa dei modelli precedenti, un Dynamic AMOLED piatto, con risoluzione FullHD+ e la frequenza di aggiornamento di 120 hz. Questo dettaglio non cambia rispetto a S21 e S21+.

Fonte foto: Samsung

Sensori della fotocamera differenti

Se si gira il dispositivo si nota la prima differenza. Galaxy S21 è costruito con il retro in vetro, mentre Galaxy S21 FE è realizzato in materiale plastico. Cambia anche la collocazione delle fotocamere, che in questo modello sono meno sporgenti, ma differente è anche la loro definizione.

Galaxy S21 ha un sensore principale da 12 mpx, uno zoom da 64 mpx, un grandangolo da 12. Galaxy S21 FE ha un sensore principale identico da 12 mpx, ma lo zoom è da 8 mpx, il grandangolo da 12 mpx, ma con pixel più piccoli e non ha i video stabilizzati. Cambia la risoluzione video, prima arrivava a 8K, adesso si ferma a 4k.

Anche la selfie cam è differente: 32 Mpx su S21FE, 10 mpx su S21, ma la qualità del sensore è migliore su S21 per la dimensione dei pixel, però in S21 FE c’è la stabilizzazione dei video anche sul fronte.

Batteria più grande in Galaxy S21 FE

Cambia la batteria, che è più grande su S21 FE. 4500 mah contro i 4000 di S21; la soluzione per la ricarica non è tra le migliori del mercato, perché S21 FE si carica fino al 50% in soli 30 minuti, ma ci sono altri prodotti in circolazione che nello stesso tempo vanno da 0 a 100%.

Andando alla ricerca delle differenze, Galaxy S21 FE ha un lettore delle impronte ottico, mentre S21 dispone di una versione agli ultrasuoni, più veloce e più precisa: all’occhio non esiste alcune differenza, ma le due tecnologie hanno prestazioni diverse, migliore quella del modello più datato.

Il posizionamento del nuovo S21 FE

Ha senso comprare oggi un Galaxy S21 FE? Difficile dare una risposta assoluta, soprattutto in questo momento in cui i prezzi dei due dispositivi sono praticamente sovrapposti e quasi identici: possiamo però ipotizzare che nel breve periodo, con l’uscita dei nuovi smartphone Samsung, entrambi i modelli verranno riposizionati, con una sensibile diminuzione di prezzo. A quel punto diventeranno estremamente appetibili.

Chi sceglierà di acquistarli, in ogni caso, utilizzerà due smartphone con qualità davvero eccellente.