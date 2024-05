Cosa fare se Windows non si avvia

Alle volte possono capitare dei problemi durante l'avvio di un computer con sistema operativo Windows, ecco quali sono le principali cause e come risolverle

Fonte foto: Hamara / Shutterstock.com

Cosa bisogna fare se Windows non si avvia? Le cause alla base dei problemi di avvio di Windows possono essere diverse. È importante agire con calma e attenzione, effettuando una serie di controlli preliminari e poi alcuni tentativi per forzare un riavvio del computer. Vediamo tutte le cose da fare per poter tentare di riavviare Windows e tornare a utilizzare il proprio computer.

Verificare se il computer si accende

La prima cosa da fare, in caso di problemi con l’avvio di Windows, è verificare se il computer si accende (in genere l’accensione è accompagnata da un suono e/o dall’accensione di un LED). Se il computer non dà segni di vita, il problema potrebbe essere legato all’alimentazione. In questi casi, per i computer desktop, è possibile provare a cambiare alimentare, uno dei componenti fondamentali di un PC. Nella maggior parte dei casi, però, sarà necessario affidarsi a un tecnico esperto che provvederà a individuare il problema.

Scollegare tutte le periferiche

In alcuni casi, i problemi all’avvio di Windows potrebbero essere legati a periferiche collegate al computer in fase di accensione. Per tentare di avviare il sistema operativo, quindi, sarà necessario scollegare tutte queste periferiche e provare ad accendere nuovamente il computer, in modo da risolvere eventuali conflitti hardware/software tra il computer e la periferica.

Controllare i componenti hardware

Il problema potrebbe essere legato a componenti hardware del computer e non al sistema operativo. Oltre all’alimentatore, infatti, i componenti danneggiati che potrebbero rendere impossibile l’avvio di Windows sono diversi (memoria RAM, hard disk etc.). Chi ha esperienza (e pezzi di ricambio disponibili) può provare a sostituire, uno a uno, i vari componenti per tentare di risolvere il problema. In caso contrario, sarà necessario portare il PC in assistenza.

Provare con la modalità provvisoria

Se il computer Windows non si avvia normalmente, è possibile provare ad avviare la Modalità provvisoria di Windows, una particolare modalità di funzionamento presente in tutte le versioni del sistema operativo. Ci sono vari modi per avviare la Modalità provvisoria ed è possibile farlo ancora prima di avviare il sistema operativo, direttamente dal BIOS (per entrare nel BIOS, dopo l’accensione del computer, basta premere più volte F8, nella maggior parte dei casi) scegliendo l’opzione “Modalità provvisoria” oppure “Modalità provvisoria con rete” (per connettersi a Internet).

Tentare un ripristino del sistema

In caso di problemi al riavvio, dopo un paio di tentativi falliti, Windows potrebbe avviare, in automatico, un sistema di diagnostica per consentire all’utente di tentare di risolvere il problema del computer che non si avvia. Dalla schermata a sfondo blu che apparirà, bisognerà andare in Risoluzione dei problemi e scegliere l’opzione Ripristino all’avvio per tentare di risolvere i problemi che impediscono al sistema di avviarsi correttamente. Se anche il ripristino non dovesse avere esito positivo, sarà possibile provare a reinstallare Windows, con un’installazione pulita del sistema operativo.