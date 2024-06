Smartphone pieghevoli: Samsung perde lo scettro

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung cede lo scettro a Huawei: la casa coreana non è più il primo produttore al mondo nel mercato degli smartphone pieghevoli

Fonte foto: Samsung

Il primo trimestre del 2024 si è chiuso con uno storico passaggio di consegne nel settore degli smartphone: come confermano i dati pubblicati da Counterpoint Research, infatti, Samsung ha perso la leadership del mercato degli smartphone pieghevoli.

Il settore ha registrato una crescita del 49% per quanto riguarda le spedizioni di nuovi dispositivi nel trimestre ed ha ora un nuovo protagonista. Huawei, infatti, è il nuovo leader del mercato degli smartphone foldable.

Il mercato dei pieghevoli registra anche un altro sorpasso: i flip phone non sono più gli smartphone pieghevoli più venduti. Questi risultati sono stati influenzati, in modo significativo, dall’andamento del mercato cinese, sempre più interessato ai foldable, come confermano le ultime produzioni di alcuni dei principali produttori locali.

Huawei supera Samsung

In un mercato che cresce a ritmo record, Samsung cede lo scettro a Huawei che diventa il primo produttore di smartphone pieghevoli al mondo (nonostante le sue vendite siano concentrate quasi esclusivamente in Cina).

Per l’azienda, forte del successo sul mercato interno del Mate X5 e del lancio del nuovo Pocket 2 (in vendita da aprile ma le spedizioni delle prime unità sono conteggiate nel primo trimestre, come chiarito da Counterpoint), Huawei è cresciuta del 257% rispetto al primo trimestre del 2024 ed ora ha un market share del 35% (lo scorso anno era al 14%).

A spingere le vendite di Huawei è stato anche il nuovo chip 5G, montato proprio dal Pocket 2, modello che potrebbe ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Samsung è ora al secondo posto, a causa di un calo del 42% delle spedizioni. Per la casa coreana, il market share è ora del 23%. Samsung potrebbe riconquistare la leadership del mercato soltanto nel corso del secondo semestre dell’anno, con l’arrivo della nuova generazione dei suoi Galaxy Z.

Terza posizione per Honor che, grazie soprattutto al Magic V2, è cresciuta del 460%, raggiungendo una quota di mercato del 12% (con un incremento di 9 punti rispetto allo scorso anno). Quinta posizione per Motorola, che cresce del +1473% grazie ai Razr 40 (arrivati sul mercato la scorsa estate). Il brand di Lenovo ha ora una quota di mercato pari all’11%.

Un altro storico sorpasso

I dati raccolti da Counterpoint Research confermano un altro storico sorpasso: gli smartphone pieghevoli a libro, infatti, hanno sorpassato gli smartphone pieghevoli a conchiglia, detti anche flip phone. Grazie soprattutto ai nuovi prodotti lanciati dagli OEM cinesi (come Huawei, Honor, OnePlus e Vivo), infatti, gli smartphone a libro, come i modelli della serie Galaxy Z Fold di Samsung, hanno raggiunto una quota di mercato del 55%.