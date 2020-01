Cosa vuol dire avere l'account segnalato su WhatsApp

15 Gennaio 2020 - Non riuscite più a entrare nel vostro account WhatsApp e ogni volta che tentate l’accesso appare un messaggio che vi avvisa che siete stati bannati. Cosa è successo? Molto semplice: avete violato i Termini e le condizioni di WhatsApp e molto probabilmente qualche utente vi ha segnalato ai tecnici dell’applicazione. In pochi ne sono a conoscenza, ma come tutti i servizi online, anche WhatsApp ha delle regole ben precise che bisogna rispettare, altrimenti si rischia la cancellazione del profilo.

Altra cosa che in pochi sanno è la possibilità da parte degli utenti di segnalare i profili WhatsApp. Si tratta di uno strumento presente nell’applicazione e che all’occorrenza può essere utilizzato nei confronti di un account che invia messaggi spam (ad esempio coloro che sfruttano WhatsApp per promuovere il loro negozio) oppure contenuti inappropriati. Segnalando il profilo a WhatsApp, i tecnici lo analizzano e decidono cosa fare. La pena può essere lieve (un ban di pochi giorni) oppure pesante (cancellazione del profilo) a seconda della gravità dell’infrazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli account segnalati WhatsApp.

Perché il nostro account WhatsApp viene segnalato

I motivi per cui il nostro account WhatsApp viene segnalato dagli altri utenti sono i più diversi e riguardano tutti il nostro comportamento nell’applicazione di messaggistica. Ad esempio, potremmo aver litigato con il nostro gruppo di amici e per vendetta hanno deciso di segnalare a WhatsApp il nostro profilo. Oppure, utilizziamo l’account per azioni che infrangono i Termini di utilizzo. Ad esempio abbiamo un negozio e inviamo ai contatti messaggi con sconti e promozioni. Se lo facciamo molto spesso, può essere scambiato per spam e indurre le persone che ricevono il messaggio a segnalarci. Altro motivo valido è l’invio di contenuti inappropriati a persone che non conosciamo. In casi del genere dalla segnalazioni alla cancellazione del profilo passa pochissimo tempo.

Come segnaliamo un account WhatsApp

Se, invece, di essere segnalati, vogliamo segnalare un profilo che adotta un comportamento non consono ai Termini di utilizzo dell’applicazione, possiamo farlo in pochissimi secondi. La procedura da seguire è la seguente: si accede alla conversazione, si preme in alto sul nome (se è registrato sullo smartphone) o sul numero e nella nuova pagina che si apre bisogna scrollare in basso fino a trovare la voce “Segnala contatto“. Appare una finestra con un avviso e una spunta di lato “Blocca il contatto ed elimina i messaggi di questa chat“. Premendo su “Segnala” si invierà la segnalazione a WhatsApp e l’utente viene bloccato e non può più inviarci dei messaggi.

Inviare una segnalazione, però, non equivale a far cancellare il profilo da WhatsApp. I tecnici dell’applicazione iniziano ad analizzare i comportamenti di un utente solo dopo aver ricevuto almeno un paio di segnalazioni da parte di persone differenti. Se le azioni vengono ritenute contrarie ai Termini di utilizzo dell’app si rischia anche la chiusura dell’account.

Cosa si rischia ad avere un account segnalato WhatsApp

La risposta in questo caso è molto semplice: si rischia di essere bannati da WhatsApp. Cosa vuol dire? Che non potremo utilizzare l’account per un periodo prestabilito (se il ban è momentaneo) o per sempre (se il ban è permanente). Il ban da WhatsApp equivale alla cancellazione del proprio profilo personale: addio a tutte le chat con i propri amici, alle immagini inviate e ricevute e a qualsiasi tipo di contenuto multimediale. E non c’è nessun modo per riavere il proprio account: una volta che si viene bannati, difficilmente i tecnici dell’applicazione decidono di tornare sui loro passi. L’unica soluzione è acquistare una scheda SIM e aprire un nuovo profilo sull’account di posta elettronica.