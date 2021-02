Whatsapp Business Web è la versione per desktop della popolarissima applicazione di messaggistica istantanea rivolta a piccole e medie imprese che cercano uno strumento rapido, economico e sicuro per restare in contatto con i propri clienti e per promuovere i propri servizi e prodotti.

Whatsapp Business su PC consente di accedere a tutte le più apprezzate funzionalità di Whatsapp Messenger versione mobile, come inviare messaggi di testo e multimediali con foto, audio e video. Con un vantaggio evidente: poterlo fare, utilizzando il desktop o il laptop sul quale per esempio abbiamo salvato i listini prezzi, il database clienti, le più recenti offerte etc. In questo modo, l’applicazione diventa come un software gestionale in grado di completare la postazione di lavoro, in ufficio come a casa.

Ecco cosa c’è da sapere per utilizzare Whatsapp Business Web per PC.

Whatsapp Business su PC: requisiti tecnici

Per prima cosa verifichiamo che, dal punto di vista tecnico, tutto sia in ordine e che si possa procedere:

Ultima versione di Whatsapp : in caso contrario, è necessario procedere con l’aggiornamento rilasciato su tutti i dispositivi.

: in caso contrario, è necessario procedere con l’aggiornamento rilasciato su tutti i dispositivi. Sistema operativo : Windows 8.1 (o versioni successive), MacOS 10.10 (o versioni successive), Linux Ubuntu.

: Windows 8.1 (o versioni successive), MacOS 10.10 (o versioni successive), Linux Ubuntu. Browser: Firefox, Chrome, Safari, Opera. E per quanto riguarda Edge? In casa Microsoft i programmatori sono al lavoro per permettere la fruizione di Whatsapp Web anche tramite il browser di Windows.

Se il tuo PC/ laptop gira con uno dei sistemi operativi sopra elencati, puoi installare Whatsapp Business Desktop scaricando l’applicazione o dal sito web di Whatsapp, oppure dall’App Store di Apple, o ancora dal Microsoft Store. Dopo avere effettuato il download del file .exe o del file .dmg procedi seguendo le istruzioni per completare l’installazione. N.B. Se il computer ha un sistema operativo diverso da quelli supportati, allora potrai comunque utilizzare Whatsapp Web nel browser.

Whatsapp Business Web: come si attiva sul PC?

La procedura per iniziare a usare Whatsapp Web è davvero molto semplice: è sufficiente tenere il proprio smartphone a portata di mano e seguire questi 3 passaggi per rendere l’applicazione disponibile anche sul computer:

Dal desktop o dal laptop apri nel browser la pagina https://web.whatsapp.com. Troverai sullo schermo un QR code. Apri Whatsapp sul cellulare e dal Menu (i tre puntini in alto a destra) seleziona la voce Whatsapp Web. Scansiona il QR code presente sulla pagina internet. A questo punto nella pagina web aperta compariranno tutte le chat dell’app mobile di Whatsapp e potrai usare le varie funzionalità anche sul tuo computer.

N.B. Per restare connesso su Whatsapp Web il tuo smartphone dovrà avere una connessione Wi-Fi, perché è questo dispositivo a inviare i dati e a fungere da ‘server’.

Whatsapp Business Web: cosa cambia sul PC

In sostanza non cambia niente. Infatti, non solo le funzionalità restano invariate nella versione mobile e in quella per PC, ma anche l’interfaccia di Whatsapp Web è la medesima che vedi sul cellulare. La schermata principale al centro della pagina web ti mostra la chat che avrai selezionato fra quelle disponibili, con il relativo spazio in basso per digitare e per rispondere. Mentre dal Menu (i tre puntini verticali) potrai accedere alle seguenti voci:

Profilo e stato : aggiornabili e modificabili con contenuti testuali e multimediali.

: aggiornabili e modificabili con contenuti testuali e multimediali. Notifiche e suoni : attivabili o disattivabili in modo permanente, oppure per un periodo limitato di tempo.

: attivabili o disattivabili in modo permanente, oppure per un periodo limitato di tempo. Aiuto : dà accesso alla sezione FAQ per risolvere i più comuni dubbi relativi all’utilizzo e permette di conoscere le modalità di assistenza tecnica in caso di problemi.

: dà accesso alla sezione FAQ per risolvere i più comuni dubbi relativi all’utilizzo e permette di conoscere le modalità di assistenza tecnica in caso di problemi. Disconnetti: una voce importante. Poiché togliendo il flag dall’opzione “Mantieni Connesso” ci si disconnette dal servizio e sarà necessario riconfigurare il dispositivo fisso, così come indicato nel paragrafo precedente.

Anche i vantaggi strategici restano i medesimi, perché indipendentemente da come deciderai di usare Whatsapp Business, PC o mobile, potrai sfruttare tutte le potenzialità dello strumento di messaggistica istantanea più diffuso. Come ad esempio la possibilità di una comunicazione personalizzata con il cliente e la conseguente opportunità di applicare le più avanzate strategie di social marketing. Dall’altro lato anche il tuo pubblico avrà un ulteriore strumento per accedere in modo diretto alle informazioni sulla tua impresa e sul tuo prodotto / servizio.