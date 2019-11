Le cuffie Beats rappresentano nel 2019 i migliori prodotti per chi ricerca una qualità del suono superiore, ad un prezzo non eccessivo. Basta provarle una sola volta per accorgersi delle prestazioni, che altri prodotti non hanno.

Se hai intenzione di comprarle per te o come regalo per Natale, magari approfittando degli sconti del Cyber Monday, devi sapere alcune informazioni tecniche a riguardo, non sempre facili da trovare e che l’azienda non mette attualmente a disposizione. In questo articolo ne parleremo ed andremo a stilare una classifica delle migliori cuffie ed auricolari Beats basandoci sui commenti degli utenti e le recensioni professionali.

Cuffie Beats: perché sceglierle

Da quando nel 2014 Apple ha acquistato per 3 miliardi di dollari le cuffie Beats, progettate dal rapper DR Dre e dal manager Jimmy Iovine, le vendite di questi prodotti sono state senza precedenti.

Il successo, che ancora nel 2019 queste cuffie hanno, si deve non soltanto all’ottima strategia di comunicazione alle spalle, in grado di connettersi con il pubblico e gli sponsor, ma soprattutto alla capacità di incontrare vari gusti sonori delle persone: le cuffie e gli auricolari Beats by Dr DRE rendono il suono più colorato ed enfatizzano i bassi risultando, quindi, perfette per ascoltare vari tipi di musica, ma soprattutto l’hip hop e l’elettronica.

Oltre alla resa audio professionale, che garantisce una grande piacevolezza di ascolto, sono altri i vantaggi delle cuffie Beats, i quali rendono questo marchio più apprezzato rispetto ad altri. In particolare, questo brand offre un design accattivante, una qualità dei materiali elevata, una forte resistenza agli urti ed una comodità di utilizzo eccellente.

Il prezzo, seppur possa risultare a primo impatto piuttosto alto, non è così eccessivo come si pensa: una volta acquistate le cuffie Beats, oltre ad avere a disposizione un modello recente e di tendenza dalla buona immagine e dalla ottima reputazione, avrai in mano un prodotto in grado di riprodurre fedelmente il suono, senza interferenze esterne e senza alterazioni causate dalle tracce audio.

La classifica delle migliori cuffie Beats del momento

Nell’elenco che segue, abbiamo selezionato 5 cuffie Beats in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza: ci sono quelle consigliate per chi vuole utilizzarle solo con lo smartphone; ci sono le cuffie senza filo dall’autonomia lunghissima; potrai trovare le cuffie di tendenza, a basso costo per chi non vuole rinunciare al design accattivante di questo brand; ci sono quelle perfette per chi fa sport oppure per chi desidera ascoltare musica in casa e isolarsi completamente dai rumori esterni.

Le cuffie Beats EP

La proposta entry level delle cuffie Beats by Dr.Dre è rappresentata da questo modello molto diffuso, per via in particolare del suo prezzo economico e per le sue buone qualità generali. Le Beats EP (Acquistale su Amazon IT) sono cuffie con cavo di tipo On-Ear: si appoggiano direttamente sui padiglioni auricolari. Risultano più piccole e leggere delle cuffie di tipo Over Ear (ovvero che ricoprono l’intero padiglione auricolare), ma rispetto a queste ultime non sono consigliate per un utilizzo prolungato nel tempo.

Per quanto riguarda la qualità del suono, le Beats EP emettono un audio pulito e cristallino, in particolare nell’ascolto della musica pop e rock, dove tutte le frequenze sono ben equilibrate. Le Beats EP si trovano in commercio a partire dai 70 euro.

Auricolari Dr. Dre UrBeats

Ideali per chi utilizza molto lo smartphone in mobilità o a casa, questo modello di auricolari Beats è pratico sotto diversi punti di vista: nella confezione puoi trovare diversi gommini che si adattano ad ogni tipo di orecchio; è presente una clip per agganciare il cavo alla maglia; il cavo è stato studiato per evitare che si aggrovigli e si trascorra una quantità infinita di minuti a cercare di mettersi le cuffie nelle orecchie; sono presenti dei comandi posti direttamente sulle cuffie.

Tra le funzioni disponibili degli auricolari Dr. Dre Urbeats (Comprale ora su Amazon IT) ci sono le seguenti: gestione del volume, risposta alle chiamate, cambio del brano e messa in pausa. Le UrBeats si possono trovare in commercio a partire dagli 85 euro.

Cuffie Beats Solo 3 Wireless

Se il cavo ti da fastidio e desideri una soluzione al 100% comoda, questo sicuramente è uno dei modelli migliori del marchio. Il chip W1 di Apple ha reso migliore l’esperienza Bluetooth, in particolare se si dispone di un dispositivo iOS. Ma anche utilizzando uno smartphone Android il Bluetooth funziona alla perfezione, rendendole delle normali cuffie senza fili. Tuttavia, con un iPhone l’esperienza di queste cuffie Wireless è leggermente diversa. Ad esempio, il chip W1 riesce a comunicare direttamente con l’iPhone facendo apparire un messaggio pop-up per l’accoppiamento, quando le cuffie Beats Solo 3 Wireless vengono accese nelle vicinanze del tuo dispositivo iOS (da iOS 9 in su).

Un aspetto sicuramente positivo e migliore rispetto agli altri modelli è l’autonomia, che permette di utilizzare queste cuffie Bluetooth per oltre 50 ore. Si afferma, inoltre, che con una sola ricarica di 5 minuti si ottengono ben 3 ore di autonomia. Le cuffie Beats Solo 3 Wireless (Disponibili su Amazon IT) si trovano nei principali store fisici e online a partire da 200 euro.

Cuffie Beats by Dr Dre. Studio

Se sei alla ricerca di cuffie da studio performanti, non puoi lasciare nulla al caso. Devi avere tutte le informazioni in merito alla qualità del suono, alla comodità, alla resistenza e a tanti altri aspetti. Quello che possiamo garantirti è che le Cuffie Beats by Dr Dre. Studio (Acquistale qui) sono tra le migliori cuffie in circolazione per la registrazione in studio o semplicemente per ascoltare della musica in casa con una qualità audio sorprendente.

Queste cuffie Beats permettono di godere di tutte le sfumature audio durante il brano in esecuzione ed hanno la qualità molto apprezzata di eliminare completamente il rumore esterno. Altri vantaggi sono l’ampiezza grande e la dinamicità del suono, i bassi ricchi e profondi e la grande qualità dei materiali. Queste cuffie Beats si possono acquistare a partire dai 70 euro.

Cuffie Beats Pro

Progettate per lavori tecnici ed applicazioni in studio, queste cuffie Beats sono il meglio che si possa desiderare per suonare e produrre musica. Possono essere, ad esempio, utilizzate dai batteristi per mettere in spia gli altri strumenti durante i live, così da poter sentire gli altri strumenti chiaramente. L’alluminio è il materiale che dona a queste cuffie una resistenza elevata ad urti e cadute ed una longevità negli anni. Puoi tranquillamente usarle quando viaggi per suonare, senza aver alcun timore che si rovinino.

Per quanto riguarda l’audio, gli utenti sono rimasti sorpresi dal perfetto equilibrio delle frequenze, che conferisce al suono il giusto bilanciamento e lo rende estremamente naturale. Le cuffie Beats Pro (Comprale ora su Amazon IT) hanno un costo di circa 300 euro.