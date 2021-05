Le cuffie da gaming economiche rappresentano una soluzione ideale per completare la postazione di gioco senza spendere troppo, con tantissimi modelli tra cui scegliere nella fascia di prezzo fino a 50 euro. Si tratta di accessori semplici ma funzionali, in grado di offrire un audio di buona qualità per un’esperienza di gioco coinvolgente con la console e il PC. In questa guida abbiamo selezionato le migliori cuffie gaming economiche da acquistare online, dai modelli cablati ai dispositivi wireless Bluetooth senza filo.

Quale cuffia da gaming economica acquistare

Quando bisogna comprare delle cuffie da gaming è importante valutare alcune caratteristiche e funzionalità del dispositivo, per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e compatibile con il tipo di utilizzo. Innanzitutto è necessario verificare il supporto per console e PC, in base al dispositivo con il quale usare le cuffie, con modelli adatti alla PS4, altri più indicati per giocare con il PC o device compatibili come le nuove console next-gen Sony, Microsoft e Nintendo.

Un aspetto da valutare è il design delle cuffie, con proposte on-ear in cui i padiglioni si appoggiano sulle orecchie e dispositivi over-ear che le avvolgono completamente e garantiscono un maggiore isolamento acustico. Per le prestazioni è importante controllare i valori di impedenza, sensibilità e risposta in frequenza, previlegiando l’audio stereo per un suono immersivo. Un altro fattore da considerare è la presenza del microfono, ideale per i giochi multiplayer e lo streaming, oltre alla presenza delle luci LED RGB per un’estetica più accattivante e al tipo di connessione wireless o con filo.

Le migliori cuffie da gaming economiche

Sul mercato si possono trovare cuffie gaming economiche adatte a qualsiasi esigenza, con tantissimi accessori proposti con un prezzo al di sotto dei 50 euro e configurazioni ottimali per il gioco, sia cablate sia wireless. Ecco quali sono i migliori modelli disponibili.

Cuffie gaming over-ear cablate Beexcellent GM-6

Tra le migliori cuffie PS4 economiche ci sono le Beexcellent GM-6, caratterizzate da un design over-ear e una configurazione cablata. Il collegamento con cavo audio jack da 3,5 mm è preciso e immediato, con una compatibilità davvero completa che include PS5, Xbox One, PC, Mac, smartphone e tablet Android e iOS. I driver da 40 mm garantiscono un suono stereo surround di qualità, con bassi profondi che rendono l’esperienza acustica più entusiasmante durante le sessioni di gioco. È presente anche un microfono esterno regolabile, con un sistema di riduzione del rumore e un peso di appena 280 grammi.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cablate

Microfono esterno

Driver da 40 mm

Audio stereo surround

Luci LED

Pc, PS4, PS5, Xbox One, smartphone

Cuffie gaming over-ear cablate Pacrate GH-1

Ottime cuffie per il gaming over-ear con un prezzo basso sono le Pacrate GH-1, un modello cablato con cavo audio jack da 3,5 mm. Il dispositivo è compatibile con PS4, Xbox One, PC, Mac e smartphone, è dotato di un microfono esterno regolabile e di un sistema attivo di noise cancelling. Con i driver da 50 mm viene garantito un suono stereo surround, mentre per il comfort di gioco sia i padiglioni che l’archetto sono imbottiti con rivestimento in ecopelle. Tante le combinazioni cromatiche tra cui scegliere, con modelli in verde, blu, nero, rosso e nero/verde.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cablate

Microfono esterno

Driver da 50 mm

Audio stereo surround

Cancellazione attiva del rumore

Luci LED

Pc, PS4, Xbox One, smartphone

Cuffie gaming cablate over-ear Funingeek G9000

Uno dei modelli più venduti di cuffie da gaming cablate economiche sono le Funingeek G9000, compatibili con PC, tablet e console PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questo device presenta un design over-ear con collegamento tramite cavo audio jack da 3,5 mm, un microfono esterno regolabile e luci a LED per rendere l’estetica più grintosa. Non manca il controllo del volume con tasti touch, con driver da 40 mm e magneti al neodimio in grado di garantire bassi profondi e un suono ricco e avvolgente.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cablate

Microfono esterno

Driver da 40 mm

Rivestimento antisudore

Luci LED

Pc, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Cuffie gaming wireless Phoinikas Q9

I modelli senza fili sono senza dubbio più pratici e comodi da usare, tuttavia in genere presentano un prezzo davvero elevato. Un prodotto low price sono le Phoinikas Q9, cuffie wireless over-ear per il gaming collegabili tramite connettività Bluetooth 5.0/NFC, oppure nella modalità cablata con cavo a seconda delle proprie esigenze. Sono compatibili con PS4, Xbox One e PC, con audio surround 7.1 e autonomia fino a 40 ore con una ricarica. Per l’estetica ci sono le luci LED integrate nella struttura, oltre al microfono da gioco e all’imbottitura per un comfort extra.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear cavo/wireless

Microfono integrato

Riduzione del rumore

Autonomia fino a 40 ore

Luci LED

Pc, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Cuffie gaming wireless PDP LVL50

Tra le cuffie gaming wireless economiche migliori ci sono le PDP LVL50, un accessorio leggermente più costoso rispetto ai prodotti di fascia medio/bassa, ma tra i meno cari nella categoria delle cuffie senza filo. Si tratta di un dispositivo progettato appositamente per PS4 e PS5, in grado di funzionare sia con il cavo audio jack da 3,5 mm sia in modalità wireless, in quest’ultimo caso con portata fino a 12 metri e autonomia massima di 16 ore. C’è un microfono esterno bidirezionale e regolabile con controlli touch, con sistema di eliminazione del rumore, con driver da 50 mm e cuscinetti dei padiglioni in mesh traspirante.

Caratteristiche principali

Cuffie over-ear wireless

Microfono esterno

Riduzione del rumore

Autonomia fino a 16 ore

Portata fino a 12 metri

Pc, PS4 e PS5