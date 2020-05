Le cuffie over ear sono un modello molto apprezzato, soprattutto per chi desidera un audio avvolgente e una protezione adeguata contro i rumori ambientali. Questi dispositivi hanno driver piuttosto grandi, tuttavia garantiscono una qualità del suono elevata e un’esperienza davvero coinvolgente. Vediamo subito alcuni consigli all’acquisto, per poi vedere la classifica delle migliori cuffie over ear in commercio, una selezione di 10 modelli dai più economici ai top di gamma più esclusivi.

Come scegliere le cuffie over ear migliori

L’acquisto delle cuffie over ear richiede alcune accortezze, infatti gli aspetti da considerare sono numerosi. Innanzitutto è importante scegliere tra i modelli con filo o wireless, i primi offrono un segnale più stabile e sono adatti a una posizione fissa, ad esempio la postazione da gaming, la visione di film o per svolgere lavori come il tecnico del suono, mentre le cuffie wireless sono indicate per l’ascolto della musica in mobilità.

Ovviamente è indispensabile verificare il tipo di connessione, in quanto ogni tecnologia, Bluetooth o radiofrequenze, propone una distanza massima di copertura e una qualità di connessione diversa. Alcuni dispositivi sono dotati di microfoni integrati, una configurazione ideale per rispondere alle chiamate tramite vivavoce, mentre altri mettono a disposizione la compatibilità con gli assistenti vocali, per usare i comandi vocali per ascoltare la musica o sentire le notizie.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, per scegliere le migliori cuffie over ear è essenziale controllare alcuni parametri, tra cui la risposta in frequenza che dovrebbe avere un range da 20 a 20 mila Hz. Allo stesso modo è importante verificare l’impedenza, ovvero la resistenza del segnale audio espressa in Ohm, preferendo a parità di qualità i modelli che garantiscono un valore più alto. Da non sottovalutare è la sensibilità, infatti più elevati sono i dB più basso si potrà mantenere il volume per un suono migliore.

Oltre agli aspetti puramente tecnici, per la scelta delle cuffie over ear è necessario prestare attenzione alle funzionalità. Alcuni modelli propongono sistemi per la cancellazione del rumore ambientale (noise cancelling), una tecnologia molto utile per ridurre le interferenze provenienti dall’esterno, sia quando ci si trova in casa ma soprattutto all’aria aperta o nei luoghi affollati. I device più economici non dispongono di tale sistema, mentre quelli di fascia alta offrono diversi livelli di noise cancelling con una regolazione completamente personalizzata.

Non da meno sono i comandi delle cuffie, i quali possono essere tradizionali o touch. Alcune aziende prevedono anche app per i dispositivi mobili, in questo modo è possibile scaricare l’applicazione nativa ed effettuare le impostazioni in modo semplice e veloce direttamente dal proprio smartphone. Prima di comprare le cuffie bisogna anche valutare la compatibilità dell’apparecchio, assicurandosi che tutte le funzionalità siano adatte ai device utilizzati, dal telefono alla Smart TV.

Batteria, ricarica e autonomia

La maggior parte delle cuffie over ear sono modelli wireless Bluetooth, quindi è indispensabile analizzare la capacità della batteria, per comprare un dispositivo in grado di offrire un’autonomia adeguata. Il minimo raccomandabile è di almeno 15/20 ore, in questo modo si possono usare durante tutta la giornata senza particolari problemi. Le cuffie più esclusive arrivano fino a 40 ore di autonomia o anche di più, con opzioni come la ricarica ultrarapida che consentono di ottenere alcune ore di funzionamento con pochi minuti di collegamento alla presa USB.

Migliori cuffie over ear 2020

Sono molti i modelli di cuffie over ear in commercio, per tutte le tasche e le esigenze. Leggi la classifica che abbiamo stilato per te e scegli le cuffie migliori.

Sony MDR-ZX 110

Le cuffie over ear Sony MDR-ZX 110 (Acquistale su Amazon) sono il modello più economico disponibile sul mercato, un dispositivo con filo semplice ma funzionale, ideale per chi non vuole spendere troppo. Sono dotate di driver da 30 mm, in grado di offrire un audio bilanciato e un suono profondo, con imbottitura interna che rende gli auricolari piuttosto comodi. La gamma di frequenza va da 12 Hz a 22 kHz, con un sistema pieghevole e regolazione del supporto per la testa, design moderno e 3 colorazioni disponibili, bianco nero e rosa.

Beexcellent

Un modello economico di buona qualità sono le cuffie Bluetooth Beexcellent, un dispositivo over ear wireless con microfono integrato acquistabile su Amazon. Il device è equipaggiato con driver da 50 mm, per suono ottimale con diversi generi musicali differenti. La connessione è stabile e senza fili, grazie al collegamento Bluetooth 5.0 con copertura fino a 10 metri, mentre la batteria da 600 mAh garantisce una lunga autonomia, fino a 40 ore di riproduzione musicale consecutiva. Le cuffie Beexcellent supportano anche le chiamate in vivavoce, inoltre sono compatibili con smartphone Android e iOS.

Sony MDR-RF811 RK

Tra le migliori cuffie over ear troviamo un altro modello economico, il device Sony MDR-RF811 RK in vendita su Amazon. Si tratta di cuffie wireless con connettività a radiofrequenze, con una copertura fino a 100 metri e un peso di appena 270 grammi. Sono presenti driver da 40 mm, con risposta in frequenza da 20 a 20 mila Hz. La batteria assicura una durata adeguata con autonomia fino a 13 ore per l’ascolto della musica, design moderno ed ergonomico, imbottitura interna e regolazione del diametro.

Logitech G432

Nella classifica delle migliori cuffie over ear ecco un modello da gaming, le Logitech G432. Progettate appositamente per i videogiochi, questo modello con filo propone un audio surround 7.1, con supporto per il DTS e driver da 50 mm per un suono davvero immersivo. Per ottimizzare l’ascolto è possibile utilizzare il software Logitech G Hub, inoltre è presente un microfono flip-to-mute con controllo del volume ed estensione da 6 mm. Questo dispositivo è compatibile con tutte le console in commercio, come la PS4, la Nintendo Switch e la Xbox One. Acquista questo modello su Amazon.

Sennheiser HD 599

Salendo di prezzo ecco un modello di fascia media davvero unico, le cuffie over ear Sennheiser HD 599, un dispositivo con filo e design aperto sul retro, proposte in edizione limitata e acquistabili su Amazon. Lo stile è curato nei minimi dettagli, con un look quasi vintage, mentre le cuffie sono dotate di retroauricolari apribili, imbottitura morbida e sistema E.A.R. per direzionare con precisione il segnale audio. Ampia la risposta in frequenza compresa tra 12 e 38.500 Hz, con impedenza di 50 Ohm e collegamento con cavo da 3, 3,5 o 6,3 mm.

Audio Technica ATH-M50X

Le Audio Technica ATH-M50X sono cuffie wireless professionali, progettate appositamente per i tecnici del suono e chi vuole un audio di altissima qualità. All’interno sono presenti driver da 45 mm con tecnologia proprietaria, bobina in alluminio con copertura in rame e magneti in terre rare. I padiglioni sono orientabili con angolo di movimento di 90 gradi, con design pieghevole e dotazione completa che include 3 cavi jack. La risposta in frequenza è da 15 a 28 mila Hz, con sensibilità 99 dB e impedenza di 8 Ohm. Puoi comprarle su Amazon.

Beats Solo 3

Nella classifica delle migliori cuffie over ear non potevano mancare un modello Beats by Dre, uno dei top brand del settore, che puoi comprare su Amazon. In particolare le cuffie wireless Beats Solo 3 garantiscono un audio di altissima qualità, con collegamento Bluetooth di Classe 1, microfono integrato e compatibilità con Android e iOS. Grazie al sistema Fast Fuel la ricarica è rapidissima, con 3 ore di autonomia in appena 5 minuti di ricarica, per una durata complessiva fino a 40 ore e tantissime opzioni differenti di colore.

Bose QuietComfort 35 II

Un modello di cuffie over ear con audio eccezionale e cancellazione del rumore sono le Bose QuietComfort 35 II, disponibili con l’assistente vocale Alexa integrato. Il dispositivo fornisce 3 livelli di noise cancelling, garantisce un audio bilanciato e immersivo, con una connessione Bluetooth stabile e fino a 20 ore di autonomia. Tramite l’app Bose Connect è possibile eseguire tutte le impostazioni dallo smartphone Android o iOS, mentre con i comandi vocali Alexa o Google Assistant è possibile ascoltare la musica, gestire la i dispositivi di smart home e sentire le ultime notizie. Acquistale su Amazon.

Sony WH-1000XM3

Tra le migliori cuffie over ear di fascia alta troviamo le Sony WH-1000XM3, un modello wireless con tecnologia Dual Noise Sensor per la cancellazione del rumore ambientale in vendita su Amazon. Il dispositivo propone una batteria di lunga durata con autonomia fino a 30 ore, compatibilità con la ricarica rapida e microfono integrato per le chiamate. Queste cuffie senza filo della Sony sono disponibili in nero e argento, dispongono di driver da 40 mm, risposta in frequenza da 4 a 40 mila Hz e un peso di appena 255 grammi.

Bose Noise Cancelling 700

Le migliori cuffie over ear 2020 sono le Bose Noise Cancelling 700, un modello top di gamma in grado di isolare l’audio dai rumori esterni in maniera impeccabile. Questo dispositivo vanta un design moderno ed elegante, con versioni in nero, argento e bianco soapstone. Il sistema di cancellazione del rumore offre 11 livelli differenti di filtraggio dei suoni ambientali, inoltre è presente l’assistente vocale Alexa integrato per attivare ogni funzionalità con i comandi vocali. Le potenti batterie assicurano fino a 20 ore di autonomia, con microfono adattivo, comandi touch e gestione tramite app Bose Music. Acquistale su Amazon.