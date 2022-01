Sony, le cuffie top oggi le paghi la metà

Cuffie e auricolari sono diventati ormai parte integrante del “corredo tecnologico" di qualunque persona. Che si tratta di lavoro, istruzione o semplicemente svago, tutti abbiamo un paio di cuffie “a padiglione" o cuffiette senza fili che utilizziamo quotidianamente, per più ore al giorno. Per questo è importante trovare un modello comodo e dotato di funzionalità avanzate, che consenta di ascoltare musica in pace e fare call e chiamate in libertà.

Se poi l’headset in questione si trova in offerta, tanto meglio. È il caso delle Sony WH-CH710N, cuffie a padiglione e senza fili che possono essere acquistate oggi su Amazon a un prezzo a dir poco speciale. Grazie a una promozione particolarmente interessante, infatti, il rapporto qualità/prezzo di una delle migliori cuffie Sony diventa ottimo: caratterizzate da un suono cristallino e da una lunga lista di funzionalità smart, le Sony WH-CH710N garantiscono grande qualità sia che si utilizzino per ascoltare musica, sia che si decida di utilizzarle per lavoro.

Sony WH-CH710N, cuffie con cancellazione del rumore in offerta su Amazon: caratteristiche funzionalità

Basta dare una rapida occhiata alla scheda tecnica delle Sony WH-CH710N per capire che siamo di fronte a un’offerta top di Amazon. Nonostante un prezzo da medio gamma, le cuffie Bluetooth del produttore giapponese garantiscono qualità audio e funzionalità degne di modelli più blasonati e rinomati. Dotati sia di connettività Bluetooth sia di connettività NFC, gli headset Sony sono caratterizzati da un’autonomia invidiabile: assicurano fino a 35 ore di ascolto con singola carica, che consente di dover ricorrere alla ricarica molto raramente. E, grazie alla ricarica rapida, in appena 10 minuti si otterrà autonomia sufficiente per ascoltare musica per un’altra ora.

Il tutto con una qualità audio a dir poco sorprendente. I driver da 30 millimetri coprono completamente l’orecchio e assicurano un suono puro, nitido e avvolgente. L’ideale per ascoltare la propria musica preferita senza disturbi e interruzioni di alcun genere. Il sistema di cancellazione del rumore Dual Noise Sensor potremmo infatti isolarci completamente dal mondo esterno e concentrarci esclusivamente sull’attività che stiamo facendo in quel momento. La funzione automatica AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling), invece, analizza la fonte del rumore e seleziona la modalità di cancellazione più adatta, permettendo così di ottimizzare i consumi e prolungare l’autonomia delle cuffie. Quando siamo in strada, invece, la modalità suono ambiente permette di ascoltare anche i rumori del traffico, permettendo così di evitare eventuali pericoli.

Grazie al microfono integrato, invece, sarà possibile sia fare chiamate e rispondere a quelle in arrivo e utilizzare l’assistente vocale dello smartphone. In questo modo sarà possibile ricevere istruzioni e fare domande al dispositivo mobile senza doverlo avere tra le mani.

Sony WH-CH710N in offerta su Amazon: prezzo e offerta

Come detto, l’offerta sulle cuffie Sony WH-CH710N è una di quelle da non lasciarsi sfuggire. La versione color bianco è scontata del 50% e può essere acquistata a 74,90 euro (contro i 150 euro del costo di listino). Un prezzo di poco superiore al minimo storico registrato in concomitanza con le offerte natalizie, quando le cuffie a padiglione del produttore giapponese hanno toccato i 69 euro.

Le altre colorazioni delle cuffie con cancellazione del rumore del produttore giapponese sono sempre in offerta, ma a prezzo leggermente maggiore. La versione blu (clicca qui per comprarla) è scontata del 47% e costa 80 euro; la versione nera (clicca qui per comprarla) costa invece 79,99 euro.

